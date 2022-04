У Месси худшая реализация в топ-5 лигах

Нападающий "ПСЖ" ЛИонель Месси реализует 8,3% голевых моментов в Лиге 1, сообщает WhoScored.

???? Of the 165 players to be presented with 10+ big chances, Lionel Messi has the worst big chance conversion rate (8.3%) in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/4ELfZmZaKL