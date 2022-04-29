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У Месси худшая реализация в топ-5 лигах
Инопланетянин барахлит
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" ЛИонель Месси реализует 8,3% голевых моментов в Лиге 1, сообщает WhoScored.
???? Of the 165 players to be presented with 10+ big chances, Lionel Messi has the worst big chance conversion rate (8.3%) in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/4ELfZmZaKL— WhoScored.com (@WhoScored) April 29, 2022
Сообщается, что это худший показатель среди 165 футболистов топ-5 лиг, имевших минимум 10 голевых моментов.
У Лионеля всего 4 гола в 22 матчах Лиги 1.
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