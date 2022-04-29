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У Месси худшая реализация в топ-5 лигах

Франция
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Инопланетянин барахлит

У Месси худшая реализация в топ-5 лигах

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" ЛИонель Месси реализует 8,3% голевых моментов в Лиге 1, сообщает WhoScored.

Сообщается, что это худший показатель среди 165 футболистов топ-5 лиг, имевших минимум 10 голевых моментов.

У Лионеля всего 4 гола в 22 матчах Лиги 1.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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