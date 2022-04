Почеттино опроверг, что Килиан на 100% в ПСЖ на следующий сезон

Главный тренер "ПСЖ" перед матчем со "Страсбургом" (1:1, первый тайм) уточнил, что не утверждал, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде со 100% вероятностью.

Mauricio Pochettino pre-match:



“My words saying Kylian will 100% with us next year? I didn’t say this, that was not my message. I answered about today, not for next season.” (APV)