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Страсбур – ПСЖ 3:3. Мбаппе не пустил Гамейро в ЛЧ
А чемпион разучился побеждать
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига 1, 35-й тур
Страсбур, стад де ла Мено
Страсбур – ПСЖ 3:3
Голы: Гамейро 2, Верратти 75 (пен), Каси 90+2 – Мбаппе 23, 68, Хакими 64
Страсбур: Селс – Льенар, Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 69), Гильбер (Каси, 82) – Бельгард, Прчич (Ахолу, 77), Томассон (Сиссоко, 69) – Гамейро, Ажорк (Диалло, 69)
ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Рамос, Маркиньос – Бернат (Мендеш, 81), Данилу, Верратти, Хакими (Керер, 89) – Неймар (Ди Мария, 87), Мбаппе, Месси
Предупреждения: Бельгард 8, Прчич 41, Льенар 60 – Неймар 73, Кимпембе 90+3
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