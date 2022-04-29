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Страсбур – ПСЖ 3:3. Мбаппе не пустил Гамейро в ЛЧ

Франция
(1 голосов)

А чемпион разучился побеждать

Страсбур – ПСЖ 3:3. Мбаппе не пустил Гамейро в ЛЧ

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Лига 1, 35-й тур

Страсбур, стад де ла Мено

Страсбур – ПСЖ 3:3

Голы: Гамейро 2, Верратти 75 (пен), Каси 90+2 – Мбаппе 23, 68, Хакими 64

Страсбур: Селс – Льенар, Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 69), Гильбер (Каси, 82) – Бельгард, Прчич (Ахолу, 77), Томассон (Сиссоко, 69) – Гамейро, Ажорк (Диалло, 69)

ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Рамос, Маркиньос – Бернат (Мендеш, 81), Данилу, Верратти, Хакими (Керер, 89) – Неймар (Ди Мария, 87), Мбаппе, Месси

Предупреждения: Бельгард 8, Прчич 41, Льенар 60 – Неймар 73, Кимпембе 90+3

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В статье: Страсбур Пари Сен-Жермен (Париж)
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