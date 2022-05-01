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ПСЖ могут возглавить Конте, Лёв или Мотта

Франция
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Почеттино может вернуться в Тоттенхэм по окончании контракта с Парижем

ПСЖ могут возглавить Конте, Лёв или Мотта

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
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Журналист Джанлука Ди Марцио в интервью Wettfreunde рассказал о будущем нынешнего тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино, а также о том, кто может возглавить французский клуб после аргентинца:

"На данный момент, все, что известно наверняка, это то, что Почеттино уходит. Не знаю, куда он пойдет. Я полагал, что он окажется в "Манчестер Юнайтед", ведь Сэр Алекс Фергюсон высокого мнения о нем.

Много кто говорит о Конте в "ПСЖ", но не думаю, что предложение уже было сделано. Конечно, если Конте уйдет, то Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм", так как Даниэл Леви с ним в хороших отношениях. Уже в прошлом году была возможность возвращения. Все зависит от Конте. Если "ПСЖ" серьезно заинтересуется им, то это может случиться. Но пока прогресса нет.

"ПСЖ" хотели Эрика тен Хага до перехода в "Ман Юнайтед", он был одной из их целей. Теперь таковыми могут быть Конте, Йоахим Лёв или Тиаго Мотта. Они всегда рассматривают Мотту, когда подыскивают нового коуча. Он ведь начал тренировать в их академии, и он один из воспитанников "ПСЖ".

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В статье: Йоахим Лев Тиаго Мотта Антонио Конте Маурисио Почеттино ПСЖ
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