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Лига 1. Делор тащит Ниццу, Лион громить Марсель
И тысячная победа Лиона в истории
Фото: OGC Nice
Лига 1. 35-й тур
Бордо, стад-де-Бордо
Бордо – Ницца 0:1
Гол: Делор 74
Бордо: Костиль – Ахмедходжич, Марсело, Гилавоги – Менса, Адли, Онана, Лако (Бриан, 79) – Дилросун (Мара, 73) – Хван (Клидже, 88), Ньянг (Уден, 72)
Ницца: Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 86) – Клюйверт (Стенгс, 73), Росарио (Лемина, 73), Будауи (Браими, 64), Тюрам – Делор, Дольберг (Гуири, 63)
Предупреждения: Марсело 31 – Тюрам 11, Росарио 70
Марсель, Велодром
Марсель – Лион 0:3
Голы: Люкеба 56, Дембеле 76, Экамби 88
Марсель: Лопес – Колашинац (Гендузи, 62), Чалета-Цар, Салиба, Лирола – Гуйе (Арит, 74), Камара, Жерсон (Ронжье, 86)– Пайет, Милик (Бакамбу, 86), Ундер (Дьенг, 62)
Лион: Лопеш – Эмерсон, Люкеба, Боатенг (Ндомбеле, 69), Гюсто – Ауар (Февр, 83), Тиаго Энрике – Экамби (Рен-Аделаид, 90), Пакета (Энрике, 90), Баркола (Тете, 69) – Дембеле
Предупреждения: Лопес 57, Гуйе 71 – Дембеле 60
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