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Лига 1. Делор тащит Ниццу, Лион громить Марсель

Франция
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И тысячная победа Лиона в истории

Лига 1. Делор тащит Ниццу, Лион громить Марсель

Фото: OGC Nice

Новина українською

Лига 1. 35-й тур

Бордо, стад-де-Бордо

Бордо – Ницца 0:1

Гол: Делор 74

Бордо: Костиль – Ахмедходжич, Марсело, Гилавоги – Менса, Адли, Онана, Лако (Бриан, 79) – Дилросун (Мара, 73) – Хван (Клидже, 88), Ньянг (Уден, 72)

Ницца: Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 86) – Клюйверт (Стенгс, 73), Росарио (Лемина, 73), Будауи (Браими, 64), Тюрам – Делор, Дольберг (Гуири, 63)

Предупреждения: Марсело 31 – Тюрам 11, Росарио 70

Марсель, Велодром

Марсель – Лион 0:3

Голы: Люкеба 56, Дембеле 76, Экамби 88

Марсель: Лопес – Колашинац (Гендузи, 62), Чалета-Цар, Салиба, Лирола – Гуйе (Арит, 74), Камара, Жерсон (Ронжье, 86)– Пайет, Милик (Бакамбу, 86), Ундер (Дьенг, 62)

Лион: Лопеш – Эмерсон, Люкеба, Боатенг (Ндомбеле, 69), Гюсто – Ауар (Февр, 83), Тиаго Энрике – Экамби (Рен-Аделаид, 90), Пакета (Энрике, 90), Баркола (Тете, 69) – Дембеле

Предупреждения: Лопес 57, Гуйе 71 – Дембеле 60

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В статье: Лион Ницца Бордо Марсель
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