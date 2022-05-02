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Вошли в элитную компанию. Французский гранд выиграл свой 1000-й поединок в чемпионате страны

Франция
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Классное достижение

Вошли в элитную компанию. Французский гранд выиграл свой 1000-й поединок в чемпионате страны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 1 мая, "Марсель" на своем домашнем стадионе "Велодром" принимал "Олимпик Лион" и проиграл гостям со счетом 0:3 в рамках 35-го тура чемпионата Франции. В первом тайме "Лион" забил один гол, а после перерыва довел цифры на табло до разгрома.

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Таким образом, "Лион" выиграл свой 1000-й матч в Лиге 1, став пятой командой, добившейся этого – после "Марселя" (1149), "Бордо" (1074), "Сент-Этьена" (1062) и "Монако" (1040).

"Лион" с 55 очками располагается на 7-й строчке в таблице чемпионата Франции. Лидирует "Пари Сен-Жермен", у команды из столицы 79 очков. "ПСЖ" уже успел досрочно стать чемпионом Франции в 10-й раз, вернув себе титул после взятия золота "Лиллем" в прошлой кампании.

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В статье: Лион Лига 1 Чемпионат Франции
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