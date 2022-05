Вошли в элитную компанию. Французский гранд выиграл свой 1000-й поединок в чемпионате страны

Вчера, 1 мая, "Марсель" на своем домашнем стадионе "Велодром" принимал "Олимпик Лион" и проиграл гостям со счетом 0:3 в рамках 35-го тура чемпионата Франции. В первом тайме "Лион" забил один гол, а после перерыва довел цифры на табло до разгрома.

Таким образом, "Лион" выиграл свой 1000-й матч в Лиге 1, став пятой командой, добившейся этого – после "Марселя" (1149), "Бордо" (1074), "Сент-Этьена" (1062) и "Монако" (1040).

1000 - Lyon have won their 1000th Ligue 1 game, becoming the fifth team to do so after Marseille (1149), Bordeaux (1074), St Etienne (1062) and Monaco (1040). Circle. pic.twitter.com/fi6VsFYelZ