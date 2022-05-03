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Почеттино не попал в список претендентов на лучшего тренера сезона в Лиге 1
ПСЖ досрочно выиграл Лигу 1
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лига 1 в твиттере опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сезона. Это второй случай в истории чемпионата, когда тренер чемпиона страны не попал в список претендентов.
???? ???????????????????????????????? ????????????????— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 3, 2022
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▶️ ???????????????????? 10 - ???????????????????????????????? ????????????????????î???????????????? ???????? @Ligue1UberEats
???? Christophe Galtier
???? Bruno Génésio
???? Antoine Kombouaré
???? Julien Stéphan
???? Jorge Sampaoli#TropheesUNFP pic.twitter.com/PaRJJLa7bg
Пять претендентов на награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции:
- Хорхе Сампаоли ("Марсель");
- Брюно Женезьо ("Ренн");
- Кристоф Гальтье ("Ницца");
- Антуан Комбуаре ("Нант");
- Жюльен Стефан ("Страсбур").
"ПСЖ" после 35 туров набрал 79 очков. Ближайший преследователь, "Марсель", отстает от парижан на 14 баллов за 3 тура до конца.
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