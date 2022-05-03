  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Почеттино не попал в список претендентов на лучшего тренера сезона в Лиге 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино не попал в список претендентов на лучшего тренера сезона в Лиге 1

Франция
Обновлено
(1 голосов)

ПСЖ досрочно выиграл Лигу 1

Почеттино не попал в список претендентов на лучшего тренера сезона в Лиге 1

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лига 1 в твиттере опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сезона. Это второй случай в истории чемпионата, когда тренер чемпиона страны не попал в список претендентов.

Пять претендентов на награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции:

  1. Хорхе Сампаоли ("Марсель");
  2. Брюно Женезьо ("Ренн");
  3. Кристоф Гальтье ("Ницца");
  4. Антуан Комбуаре ("Нант");
  5. Жюльен Стефан ("Страсбур").

"ПСЖ" после 35 туров набрал 79 очков. Ближайший преследователь, "Марсель", отстает от парижан на 14 баллов за 3 тура до конца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Лига 1 ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде