Почеттино не попал в список претендентов на лучшего тренера сезона в Лиге 1

Лига 1 в твиттере опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сезона. Это второй случай в истории чемпионата, когда тренер чемпиона страны не попал в список претендентов.

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???? Christophe Galtier

???? Bruno Génésio

???? Antoine Kombouaré

???? Julien Stéphan

???? Jorge Sampaoli#TropheesUNFP pic.twitter.com/PaRJJLa7bg — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 3, 2022

Пять претендентов на награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции:

Хорхе Сампаоли ("Марсель"); Брюно Женезьо ("Ренн"); Кристоф Гальтье ("Ницца"); Антуан Комбуаре ("Нант"); Жюльен Стефан ("Страсбур").

"ПСЖ" после 35 туров набрал 79 очков. Ближайший преследователь, "Марсель", отстает от парижан на 14 баллов за 3 тура до конца.