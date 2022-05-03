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Сразу два игрока Милана претендуют на приз лучшему французскому игроку за пределами страны

Франция
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Бензема, конечно, не обделили

Сразу два игрока Милана претендуют на приз лучшему французскому игроку за пределами страны

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) опубликовал список претендентов на лучшего французского футболиста за пределами страны.

Пятерка номинантов выглядит следующим образом: Карим Бензема ("Реал" Мадрид), Усман Дембеле ("Барселона"), Нголо Канте ("Челси"), Тео Эрнандес и Майк Меньян (оба – "Милан").

Сообщается, что церемония награждения пройдет 15 мая.

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В статье: Карим Бензема Милан Усман Дембеле Н'Голо Канте Тео Эрнандес Майк Меньян
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Источник:
unfp.org

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