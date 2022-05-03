Франция
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Сразу два игрока Милана претендуют на приз лучшему французскому игроку за пределами страны
Бензема, конечно, не обделили
Фото: twitter.com/acmilan
Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) опубликовал список претендентов на лучшего французского футболиста за пределами страны.
Пятерка номинантов выглядит следующим образом: Карим Бензема ("Реал" Мадрид), Усман Дембеле ("Барселона"), Нголо Канте ("Челси"), Тео Эрнандес и Майк Меньян (оба – "Милан").
Сообщается, что церемония награждения пройдет 15 мая.
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Источник:unfp.org
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