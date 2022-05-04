Обраньяк: Месси нельзя уходить после такого провала, тем более из ПСЖ

Экс-хавбек "Лилля" Людовик Обраньяк высказался о неудачном сезоне форварда Лионеля Месси в "ПСЖ". "Я думаю, что он не останется на таком уровне, он просто не имеет права", – приводит его слова Planet PSG.

"Месси принял участие в 22 голах за 31 матч, играя при этом не великолепно и даже не плохо. Это многообещающе, я верю в гордость подобного чемпиона. Я думаю, что он не останется на таком уровне, он просто не имеет права.

Когда люди будут сравнивать его с Криштиану Роналду, проявившим себя после перехода гораздо лучше, это будет их смущать. Так что он почти обязан прибавить.

В зависимости от поколения люди могут считать его лучшим игроком в истории. Ему нельзя уходить после такого провала, тем более из "ПСЖ". Нельзя сравнивать это с переходом в МЛС, когда можно было бы сказать, что это все равно конец карьеры. Это большой европейский клуб.

Месси находится в такой ситуации, в которой ему, возможно, нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку", – сказал эксперт в эфире L’Equipe TV.

В этом сезоне Лионель провел за "ПСЖ" 31 матч, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.