Дух Велодрома и наработки Сампаоли: 35-летний Димитри Пайет идет за первым трофеем в карьере

"Для меня он великий игрок маленького "Олимпика", - произносит ультрас "Марселя" Николя.

Он не пропустил ни единой домашней встречи на "Велодроме" с 2006 года и знает, о чем говорит. С Димитри в составе "Марсель" пережил много трудных минут. Уроженец Реюньона не виноват в них лично, но это факт.

"Марсель" не выигрывает Лигу 1 с 2010 года, и сейчас даже второе место - если его удастся сохранить - кажется выдающимся результатом.

Перед очным матчем с "ПСЖ" Пайет по привычке задирает парижских миллионеров - мол, у нас хоть коллектив есть, а вы играете одними именами. Фанатам "Марселя" это по душе, они сами того же мнения. Но дальше наступает игра, и Париж побеждает. Не без помощи рефери, но и это тоже реалии нынешней Лиги 1.

"Велодром" перед Ле Класик, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Выбора нет - приходится с ними мириться; раз нет трофеев - искать радость и идентичность в другом. Эмоции, колорит, эффектность - этого лишен "ПСЖ", и на этом держится его южный антипод.

И, конечно, в центре вселенной "Велодрома" монументальная фигура Димитри Пайета.

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Еще до конца сезона 35-летний хавбек станет первым игроком в ХХІ веке, покорившим планку в 100 голов и 100 ассистов в Лиге 1.

Прямо сейчас передач у Димитри 110, а вот забитых мячей - "лишь" 99. Остался один-единственный гол - пустяк для Пайета в его нынешней форме.

И не надо кивать на очевидный лишний вес - 16 голов и 13 голевых во всех турнирах объясняют все без слов. Димитри не забивал столько с молодости, когда еще в футболке "Сент-Этьена" то побеждал "Лион" на "Жерлане", то дрался с Матюиди на тренировке.

Свет и тень - в Пайете поровну того и другого, и это лишило его карьеры, достойной его таланта. Он не стал новым Азаром для "Лилля", вдрызг разругался с фанатами "Вест Хэма", хотя те слагали о нем песни; даже на Евро-2016 довести дело до конца не удалось.

Или вот еще случай - Лига Европы-2018. Димитри гениально прошел всю дистанцию, забил памятный мяч "Лейпцигу", обыграв половину защиты, но перед финалом с "Атлетико" получил травму и помочь "Марселю" не смог.

Если мерить карьеру трофеями, то Пайет - явный аутсайдер, неудачник. Но разве это повод любить его меньше?

"От Димитри на километр пахнет футболом, и это нам нравится больше всего. Возможно, Дрогба более совершенный футболист, а Ньянг больше забил, но для именно он - лучший в XXI веке", - говорит еще один поклонник "Марселя" по прозвищу Рамзи.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Как и все, сегодня вечером он придет на "Велодром" в ожидании шоу. Шоу Пайета.

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Такое уже было совсем недавно в матче против ПАОК.

Гол 35-летнего ветерана вы точно видели; вероятно, он будет претендовать на Премию Пушкаша - так красиво влетело.

Но видели ли вы голевой пас на Жерсона? А десятки умных подготовительных передач? А тепловую карту, которая опоясывает всю половину поля греков? В текущем сезоне больше, чем в каком-то другом понимаешь - это не Пайет играет за "Марсель", а "Марсель играет вокруг Пайета.

Хорхе Сампаоли это вполне устраивает. Со старта были опасения, смогут ли они сработаться, но кто еще поймет игрока, угрожавшего сломать себе ногу, как не тренер, подсматривавший с дерева тренировку соперников?

Аргентинец дал "Марселю" схему, в которой Пайету позволено все. Он волен смещаться на любой фланг; может отойти аж на свою половину - и тогда сразу 2-3 быстрых футболиста ускоряются под лонгбол.

Скрин: lequipe.fr

Бывает, что Димитри перед штрафной как бы меняется позициями с кем-то из центрхавов - чаще всего, на ворота выбегает Жерсон как самый забивной.

Скрин: lequipe.fr

Сампаоли признавался, что в идеале хотел бы выходить на матч с вратарем и десятерыми хавбеками, но по факту его система далека от наработок Гвардиолы, движущегося в том же направлении. Если у Пепа почти все игроки взаимозаменяемы, то в "Марселе" каждый - от Ундера и Гендузи до Жерсона и Ронжье - играет в заданном диапазоне.

Исключение только одно, и у него в текущей Лиге 1 уже 3,2 паса под удар и 6,55 действий, приведших к удару за 90 минут - оба показателя самые высокие во Франции.

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"Я пересекался с сильными игроками по ходу карьеры - Даниэле Де Росси, Эдином Джеко, Джейми Варди. Но Димитри Пайет, пожалуй, самый удивительный из всех", - признается Ченгиз Ундер.

Благодаря 35-летнему плеймейкеру и умной системе Сампаоли Ундер выдает лучший сезон в карьере - 12 голов во всех турнирах.

Скрин: lequipe.fr

Игра бок-о-бок с Димитри резко повысила акции Матео Гендузи, которого уже похоронили после неудач в "Арсенале"; помогла адаптироваться в Европе герою Копа Либертадорес Жерсону; набирается у взрослых ума-разума и Бамба Дьенг, уже доросший до основы Сенегала.

Это все отдаленно напоминает Аргентину-94, где группа молодых талантов тащила рояль для постаревшего, но по-прежнему гениального Марадоны. Они даже выглядят одинаково - низкий рост, лишний вес, гениальные решения вперемешку с идиотскими провокациями. Так, в текущем сезоне Пайет уже сорвал матчи в Ницце и Лионе, не пожелав подняться после попаданий с трибун чем-то вроде пластиковых бутылок.

"Бросив предметы в Пайета - они бросили их в каждого из нас", - пафосно провозгласили марсельские ультрас.

Ну, а лиге пришлось разбираться, снимать очки, переносить матчи - в общем, геморрой, которого можно было избежать, если бы Димитри просто встал и продолжил игру.

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Пайету надо было родиться на 20-30 лет раньше, и все было бы по-другому.

Он стал бы своим в эпоху оригиналов - когда Гаскойн бухал, Эффенберг показывал средний палец трибунам, Кантона заканчивал в 31, а Ле Тиссье проводил всю карьеру в "Саутгемптоне", потому что играть за гранд ему было неинтересно.

Пайет из той же когорты. После мощного выступления на Евро-2016 его звал "Манчестер Юнайтед", но ответ был предсказуем для всех, кроме Вудворда:

"Я сделал выбор в пользу себя и моей семьи. Мы решили, что Марсель будет самым привлекательным вариантом".

И это он про город с высоченным уровнем преступности, бешенными фанатами, периодично устраивающими бойни на улицах; город, из которого Рибери увез семью и выдохнул: "Ну, теперь мы в безопасности".

Инфографика: Opta

Впоследствии Франк сделал блестящую карьеру в "Баварии", выиграл ЛЧ, а без Золотого мяча остался только из-за вырождения самой премии. А что Пайет? Он каждую неделю упивается эмоциями "Велодрома", а большего ему и не надо. Даже на сокращение зарплаты ради этого пошел!

Нет, он точно не из нашего времени, хотя и еще может выиграть в нем кое-что - если только сегодня одолеет "Фейенорд". Наверное, это уже последний шанс.

А тогда еще 100-й гол в Лиге 1 - и официально статус легенды не только "Велодрома", но и всей Франции.

Переезжая в "ПСЖ", Лео Месси догадывался, что лавры главной звезды придется отдать Мбаппе, но он и подумать не мог, что даже в категории 34+ ему не оставят ни шанса.