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Лига 1 потеряла 645 млн евро за прошлый сезон. Треть общих убытков обеспечил ПСЖ

Франция
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Финансовая катастрофа

Лига 1 потеряла 645 млн евро за прошлый сезон. Треть общих убытков обеспечил ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Финансовый регулятор французского клубного футбола DNGG опубликовал отчет за сезон-2020/21, который поразил вообще всех.

Общая сумма убытков клубов Лиги 1 за прошлый сезон превысила 645 млн евро. 35% этой суммы обеспечил "ПСЖ"; также в топе самых убыточных "Лион", "Марсель" и "Бордо".

Лига 1 потеряла 645 млн евро за прошлый сезон. Треть общих убытков обеспечил ПСЖ - изображение 1
Скрин: lequipe.fr

Для жирондинцев потери уже обернулись крахом на поле - клуб вынужденно устроил распродажу и сейчас занимает предпоследнее место в Лиге 1. Также ударили убытки и по результатам "Лиона" - он не нашел замену Депаю и, вероятно, останется без еврокубков.

Из 20 участников чемпионата-2020/21 в плюсе смогли закончить год только "Реймс", "Сент-Этьен" и "Дижон", при этом последний вылетел из элиты, а "Стефануа" делают это прямо сейчас.

Лига 1 потеряла 645 млн евро за прошлый сезон. Треть общих убытков обеспечил ПСЖ - изображение 2
Скрин: lequipe.fr

Главной причиной резкого падения заработков клубами называют пустые трибуны из-за пандемии коронавируса. Вместо привычных 160-180 млн евро от продажи билетов и еды на стадионах французы выручили всего 8 млн. Сравнительно немного потеряли клубы типа "Монако" - у которых маленькие стадионы и большие деньги они никогда не собирали.

Лига 1 потеряла 645 млн евро за прошлый сезон. Треть общих убытков обеспечил ПСЖ - изображение 3
Скрин: lequipe.fr

А вот у "Марселя" и "Лиона" – клубов, традиционно делающих ставку на "матчдей" благодаря наличию гигантских стадионов – такие же гигантские потери.

Лига 1 потеряла 645 млн евро за прошлый сезон. Треть общих убытков обеспечил ПСЖ - изображение 4
Скрин: lequipe.fr

Единственный позитивный момент, как ни странно, в доходах от продажи ТВ-прав. Несмотря на срыв сделки с Mediapro и экстренное возвращение на Canal+, французские клубы увеличили ТВ-выручку с 690 до 835 млн. Отчасти это результат удачной продажи ТВ-прав за границу; также аномально много денег получили "ПСЖ", "Марсель" и другие за показ своих матчей в еврокубках.

Лига 1 потеряла 645 млн евро за прошлый сезон. Треть общих убытков обеспечил ПСЖ - изображение 5
Скрин: lequipe.fr
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В статье: Лион Лига 1 Бордо Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L'Equipe

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