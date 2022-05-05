Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе согласовал контракт с ПСЖ двухлетний контракт
Победа в Ла Лиге и финал ЛЧ не убедили?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе согласовал продление контракта с клубом, сообщает le Parisien. За два года в клубе француз получит 200 миллионов евро.
???? L’offre du PSG acceptée par l’entourage de Kylian Mbappé ???????? :— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 5, 2022
- contrat de 2 ans + 1 an en option
- salaire de 50 M€/an net
- prime de fidélité de 100 M€ net
Selon une source très proche du dossier, il va attaquer sa sixième saison à Paris !
(Le Parisien)
Сообщается, что сторона футболиста дала принципиальное согласие на продолжение сотрудничества еще на два сезона.
Мбаппе будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, подписной бонус – 100 млн евро. Контракт будет предусматривать опцию продления еще на сезон.
Текущий договор между Мбаппе и "ПСЖ" рассчитан до конца нынешнего сезона.
Напомним, что Килиана уже второе трансферное окно активно пытается подписать мадридский "Реал". Сам игрок неоднократно заявлял о своей любви к "королевскому" клубу.
Популярное сейчас
- Арестович заявил об освобождении Азовстали. Его слова опровергают с передовой - ВИДЕО
- Он пел гимн Украины. Экс-легионер Динамо завершил карьеру
- СБУ: В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий
- Унижение в дерби. Марсель - Лион 0:3. Видео голов и обзор матча
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 22:53 Зарубежные Почеттино опроверг, что Килиан на 100% в ПСЖ на следующий сезон
- 16:54 Зарубежные "Иногда тренеры не говорят правды". Анчелотти - о слова Почеттино касательно будущего Мбаппе
- 22:06 Зарубежные Жан-Пьер Папен: Если Мбаппе мечтает о Реале, пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь