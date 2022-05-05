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Мбаппе согласовал контракт с ПСЖ двухлетний контракт

Франция
(1 голосов)

Победа в Ла Лиге и финал ЛЧ не убедили?

Мбаппе согласовал контракт с ПСЖ двухлетний контракт

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе согласовал продление контракта с клубом, сообщает le Parisien. За два года в клубе француз получит 200 миллионов евро.

Сообщается, что сторона футболиста дала принципиальное согласие на продолжение сотрудничества еще на два сезона.

Мбаппе будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, подписной бонус – 100 млн евро. Контракт будет предусматривать опцию продления еще на сезон.

Текущий договор между Мбаппе и "ПСЖ" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Килиана уже второе трансферное окно активно пытается подписать мадридский "Реал". Сам игрок неоднократно заявлял о своей любви к "королевскому" клубу.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Комментарии (1)
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EasyRider (Dnipro)
05.05.2022 в 22:27
В противостоянии любви к футболу и деньгами победили деньги. Ну, что же, оно и к лучшему, может быть. Избавил потенциальных покупателей от неоправданных трат и весьма вероятных разочарований.
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