Мбаппе согласовал контракт с ПСЖ двухлетний контракт

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе согласовал продление контракта с клубом, сообщает le Parisien. За два года в клубе француз получит 200 миллионов евро.

???? L’offre du PSG acceptée par l’entourage de Kylian Mbappé ???????? :



- contrat de 2 ans + 1 an en option

- salaire de 50 M€/an net

- prime de fidélité de 100 M€ net



Selon une source très proche du dossier, il va attaquer sa sixième saison à Paris !



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 5, 2022

Сообщается, что сторона футболиста дала принципиальное согласие на продолжение сотрудничества еще на два сезона.

Мбаппе будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, подписной бонус – 100 млн евро. Контракт будет предусматривать опцию продления еще на сезон.

Текущий договор между Мбаппе и "ПСЖ" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Килиана уже второе трансферное окно активно пытается подписать мадридский "Реал". Сам игрок неоднократно заявлял о своей любви к "королевскому" клубу.