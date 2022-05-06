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Лилль – Монако 1:2. Чуамени приносит очередную победу
24 очка из 24 возможных
Фото: AS Monaco
Лига 1, 36-й тур
Лилль, Пьер Моруа
Лилль – Монако 1:2
Голы: Гомес 69 – Чуамени 42, 75
Лилль: Жардим – Джало (Брадарич, 87), Ботман, Фонте, Фелик – Гудмундссон (Жегрова, 56), Онана, Андре, Бамба – Веа, Дэвид (Гомес, 56)
Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Марипан, Агилар – Чуамени, Фофана – Головин (Якобс, 56), Фолланд (Жан Лукас, 81), Вандерсон – Бен Йеддер (Боаду, 66)
Предупреждения: Челик 39, Фонте 51, Андре 87, Бамба 90 – Бен Йеддер 66
"Монако" добывает восьмую победу кряду в Лиге 1, разобравшись с экс-чемпионами из "Лилля". "Доги" давно потеряли всякую мотивацию в чемпионате, но после сокрушительной критики фанатов в последние недели сегодня собрались, дав сопернику настоящий бой. Но у "монегасков" были другие планы.
Орельен Чуамени на фоне всё более активных слухов об интересе "Реала", "Ливерпуля" и "Челси" выдал, вероятно, свой лучший перфоманс в карьере. Окрыленный вниманием опорник оформил первый дубль в карьере, чем принёс своей команде важнейшую победу в плане борьбы за зону Лиги Чемпионов с "Марселем" и "Ренном".
До сегодняшнего дня Чуамени имел всего 7 голов в карьере. Забив "Мариуполю" в квалификации Лиги Европы в 2019-м Орельен молчал два года, чтобы забить ещё по 3 в этом и прошлом сезонах. Но этим вечером мы увидели лучшую из возможных версий Чуамени. 2 гола с дальней дистанции, 6 перехватов, 2 отбора, 4 выигранных воздушных единоборства из 4 при нуле фолов. Прибавив к этому пару обводок, и 5 из 6 точных диагоналей. Абсолютно монструозно.
После такой сумасшедшей серии "Монако" неожиданно взлетает на вторую строчку, сравнявшись с "Марселем". "Провансальцы" вместе с "Ренном" могут согнать "монегасков" из зоны ЛЧ, если выиграют свои матчи в запасе. Но в следующем туре "Марсель" встретится с "Ренном", что сохраняет для "Монако" отличные шансы. Кто-то из конкурентов неизбежно оступится.
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