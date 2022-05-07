Франция
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Лига 1. Гамейро проносит Страсбуру победу над Брестом
"Страсбур" возвращается на пятую строчку
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Лига 1, 36-й тур
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Страсбур 0:1
Гол: Гамейро 72
Брест: Бизот – Дюверн, Эрелль, Шардонне, Пьер-Габриэль (Брасье, 76) – Белаили (Ахамада, 77), Ласне (Агуме, 76), Белькебла, Онора (Кардона, 58) – Сатриано, Мунье
Страсбур: Селс – Льенар, ле Маршан, Ньямси, Каси, Фила (Дукуре, 74) – Бельгард (Ахолу, 73), Прчич, Томассон (Сиссоко, 73) – Гамейро, Диалло (Ажорк, 68)
Предупреждения: Сатриано 83 – Ньямси 83, Льенар 84
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