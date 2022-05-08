  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ницца – Нант 0:1. Канарейки забирают Кубок Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца – Нант 0:1. Канарейки забирают Кубок Франции

Франция
(1 голосов)

Первый трофей "Нанта" за 22 года

Ницца – Нант 0:1. Канарейки забирают Кубок Франции

Фото: FC Nantes

Новина українською

Кубок Франции, финал

Париж, Стад де Франс

Ницца – Нант 0:1

Гол: Блас 47 (пен)

Ницца: Булка – Бар (Гиссан, 86), Данте, Тодибо, Лотомба – Гуири, Тюрам, Росарио (Лемина, 63), Будауи (Клюйверт, 57) – Делор, Дольберг (Брахими, 63)

Нант: Ляфон – Паллуа, Жиротто, Кастеллетто – Мерлен, Чиривелья (Сиприен, 72), Мутуссами, Блас, Коко (Фабио, 83) – Симон (Букари, 73), Муани

Предупреждения: Тодибо 42, Будауи 55, Данте 79, Лемина 90+3 – Муани 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Нант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде