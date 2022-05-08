Франция
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Ницца – Нант 0:1. Канарейки забирают Кубок Франции
Первый трофей "Нанта" за 22 года
Фото: FC Nantes
Кубок Франции, финал
Париж, Стад де Франс
Ницца – Нант 0:1
Гол: Блас 47 (пен)
Ницца: Булка – Бар (Гиссан, 86), Данте, Тодибо, Лотомба – Гуири, Тюрам, Росарио (Лемина, 63), Будауи (Клюйверт, 57) – Делор, Дольберг (Брахими, 63)
Нант: Ляфон – Паллуа, Жиротто, Кастеллетто – Мерлен, Чиривелья (Сиприен, 72), Мутуссами, Блас, Коко (Фабио, 83) – Симон (Букари, 73), Муани
Предупреждения: Тодибо 42, Будауи 55, Данте 79, Лемина 90+3 – Муани 90+3
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