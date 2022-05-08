Лига 1. Спасение Клермона, похороны Бордо и поражение Лиона

Лига 1, 36-й тур

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Монпелье 2:1

Голы: Рашани 4, Байо 69 (пен) – Шотар 32

Новичок Лиги 1 "Клермон" фактически гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе, переиграв "Монпелье" на своём поле. "Паладины" давно потеряли какую-либо мотивацию, продлив свою серию без побед до 7 матчей в чемпионате.

Таким образом "Клермон" отрывается от зоны вылета на 5 очков за 2 тура до финиша. У "Сент-Этьена" есть игра в запасе, но она против разъярённой "Ниццы", так что оба новичка Лиги 1, похоже, остаются. У "Труа" идентичные показатели с "Клермоном", да ещё и поединок в запасе.

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Бордо 4:1

Голы: Шо 5, Менди 36, Баокен 62, Лаге 90 – Мара 60

Тем временем "Бордо" продолжает бить антирекорды, пропустив 4 мяча от скромной атаки "Анже", которая к тому же обходится без главной звезды Софьяна Буфаля. Теперь у "жирондийцев" худший показатель пропущенных в топ-5 лигах – 89 мячей. И заслуженное место на дне таблицы.

"Бордо" находится в 4 очках от спасительного 18-го места, сыграв на игру больше конкурента. Спастись от прямого вылета будет очень трудно. "Анже" тем временем набрав 38 очков, и закрыл все вопросы о выживании.

Мец, Сен-Симфорьен

Мец – Лион 3:2

Голы: Пажо 27, Зе 40, Булая 90 – Дембеле 43, 84

Удаление: Тиаго Энрике 68

"Лион" тем временем продолжает выступать настолько ужасно, что проиграл даже самой безнадёжной команде Лиги 1 – "Мецу". Тем самым позволив команде Фредерика Антонетти покинуть последнее место. "Ткачи" теперь точно без еврокубков, а вот "Мец" в трёх очках от 18-й строчки. Могут и выжить, хотя опять-таки, у "Сент-Этьена" есть игра в запасе.

"Лиону" сегодня удалось отыграться с 2:0, причём свой второй гол в матче Мусса Дембеле забил, когда команда Петера Боса была в меньшинстве. Но Фарид Булая возродил надежду "Меца" на спасение сезона голом на 90-й минуте.

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Ланс 1:2

Голы: Зенели 28 – Сотока 55, Фофана 90+2

"Ланс" тем временем продолжает демонстрировать чудеса характера, не сдаваясь в борьбе за еврокубки. В позапрошлом туре команда Франка Эса в меньшинстве спаслась от поражения в игре с "ПСЖ" (1:1), затем снова в меньшинстве сделали камбек с 0:2 в игре с "Нантом" (2:2), добавив к этому сегодняшнюю победу над "Реймсом" с решающим голом на 90+2-й минуте от капитана Секо Фофана.

Удивительные геройства, только вот в Европу попасть будет трудно. После поражения "Ниццы" в финале Кубка Франции осталось всего 5 мест в еврокубки, ведь одну забрал победитель национального кубка "Нант". "Ланс" отстаёт от пятой строчки на 2 очка, но впереди "Страсбур" с лучшей разницей мячей, и "Ницца" с игрой в запасе.