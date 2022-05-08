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Ле Гре: Зидан может возглавить ПСЖ, а для работы в сборной нужно быть свободным

Франция
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Президент Федерации футбола Франции что-то знает?

Ле Гре: Зидан может возглавить ПСЖ, а для работы в сборной нужно быть свободным

Фото: Getty Images

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Ноэль Ле Гре, президент федерации футбола Франции высказался о возможном назначении Зинедина Зидана тренером национальной сборной. "Если наши с Дешамом дорожки разойдутся, Зидан определенно будет одним из вариантов", – приводит его слова Daily Mail.

"Тут нужно осторожно подбирать выражения. Зидан показал в "Реале", что обладает качествами, которые мало кто мог представить.

В умах французов он может быть следующим тренером сборной, но у меня нет цели его назначить. Посмотрим. Если наши с Дешамом дорожки разойдутся, Зидан определенно будет одним из вариантов.

Посмотрим, что будет дальше. Зидан может возглавить "ПСЖ", а для того, чтобы тренировать сборную Франции, нужно быть свободным от других обязательств.

Но сегодня мы собираемся сделать все для того, чтобы Дешам преуспел на ЧМ-2022", – сказал L’Equipe президент Федерации футбола Франции.

Зинедин Зидан год назад покинул "Реал" Мадрид. Ранее менеджера связывали с работой в "ПСЖ", так как руководство парижан недовольно Маурисио Почеттино.

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В статье: Зинедин Зидан сборная Франции Маурисио Почеттино Ноэль Ле Гре ПСЖ
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Источник:
dailymail.co.uk

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