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Лига 1. Марсель вернул себе второе место, разгромив Лорьян
"Провансальцы" подвинули "Монако"
Фото: Olympique de Marseille
Лига 1, 36-й тур
Лорьян, Стад дю Мустуар
Лорьян – Марсель 0:3
Голы: Дьенг 39, Гендузи 48, Жерсон 67
Лорьян: Дрейер – Морель, Ляпорт, Мендеш – ле Гофф, Абергель (Инносент, 73), Лемуан (Монкондюи, 60), Ле Фе, Кариока (Уаттара, 61) – Лорьянте (Баугар, 74), Моффи (Коне, 61)
Марсель: Манданда – Перес, Чалета-Цар (Колашинац, 53), Салиба, Ронжье – Гуйе, Камара, Гендузи – Жерсон (Лирола, 70), Бакамбу (Дьенг, 17, де Лима, 71), Ундер
Предупреждения: Лемуан 56 – Салиба 65
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