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Лига 1. Марсель вернул себе второе место, разгромив Лорьян

Франция
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"Провансальцы" подвинули "Монако"

Лига 1. Марсель вернул себе второе место, разгромив Лорьян

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

Лига 1, 36-й тур

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Марсель 0:3

Голы: Дьенг 39, Гендузи 48, Жерсон 67

Лорьян: Дрейер – Морель, Ляпорт, Мендеш – ле Гофф, Абергель (Инносент, 73), Лемуан (Монкондюи, 60), Ле Фе, Кариока (Уаттара, 61) – Лорьянте (Баугар, 74), Моффи (Коне, 61)

Марсель: Манданда – Перес, Чалета-Цар (Колашинац, 53), Салиба, Ронжье – Гуйе, Камара, Гендузи – Жерсон (Лирола, 70), Бакамбу (Дьенг, 17, де Лима, 71), Ундер

Предупреждения: Лемуан 56 – Салиба 65

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В статье: Марсель Лорьян (Лорьян)
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