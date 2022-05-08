Лига 1. ПСЖ не смог обыграть Труа

Лига 1, 36-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Труа 2:2

Голы: Маркиньос 6, Неймар 25 (пен) – Угбо 30, Тардье 49 (пен)

ПСЖ: Навас – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти (Вейналдум, 78), Данилу (Гейе, 78) – Неймар, Месси, Ди Мария (Гарби, 89) – Мбаппе

Труа: Мулен – Ларуси (Салмье, 77), Конте, Палмер-Браун, Бьянкон, Каборе – Шавалерин, Тардье, Куаме (Дингоме, 89), Рипар – Угбо

Предупреждения: Неймар 66 – Рипар 66, Куаме 82

"Пари Сен-Жермен" упустил третью победу кряду, не сумев удержать перевес в два мяча в матче с новичком Лиги 1 "Труа". Две недели назад команда Почеттино в большинстве упустила перевес в чемпионском матче с "Лансом" (1:1). Затем "Страсбур" отыграл два гола в концовке на прошлой неделе. И сегодня история вновь повторилась.

В первой половине первого тайма "ПСЖ" играл как настоящий чемпион. Уже на шестой минуте хозяева вышли вперёд. Ди Мария исполнил фирменный кросс на дальнюю штангу, откуда Маркиньос спокойно занёс мяч в ворота. А затем Мбаппе заработал пенальти, реализованный Неймаром.

Добыв перевес, Париж тут же расслабился. И начался хит-парад индивидуальный ошибок. Юный Нуну Мендеш вывел соперника на рандеву с Навасом, и Айк Угбо отыграл один до перерыва. А в дебюте второй половины Кимпембе глупо сфолил в штрафной, и Тардье показал Неймару, что такое дерзкое исполнение 11-метрового – отправил паненку по центру ворот, сравняв счёт. В оставшееся время "ПСЖ" несколько раз проверил гостей с угловых, а Месси с Неймаром пробовали забить издали. Но безуспешно. 2:2.

"Труа" впервые в собственной истории сумел добыть результат в матче с "ПСЖ". Теперь у команды 6 очков отрыва от зоны вылета за 2 тура до финиша, что практически гарантирует им сохранение прописки в элите.