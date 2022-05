Первый сезон Месси в ПСЖ: двигатель коммерции и игрок для маленьких матчей

Во время последних матчей "ПСЖ" свист на трибунах слышится почти постоянно.

Парижские фанаты негодуют и сердиты на всех подряд. Неймару достается за симуляции, Серхио Рамосу - за травмы, Вейналдуму - за плохую игру, Мауро Икарди - за бесконечные семейные скандалы.

Принимать мяч, не опасаясь услышать в свой адрес оскорбления, стало в Париже привилегией, что само по себе дикость на высшем уровне.

Неудивительно, что Килиан Мбаппе - последний любимец "Парк де Пренс" - не соглашается даже на 100 млн в год. Деньги деньгами, а парню нужны Золотые мячи, которые не выиграть без побед в ЛЧ, сильного коллектива и под свист своих же трибун. Так не бывает.

Мбаппе вырос в Париже и любит город, но команда в трех последних турах не смогла одолеть "Ланс" (1:1), "Страсбур" (3:3) и "Труа" (2:2). Разве у него есть выбор?

На Маурисио Почеттино и его пресс-конференции уже больно смотреть; Насер Аль-Хелаифи давно не раздает интервью; Леонардо в них только оправдывается. Почти каждую неделю ему задают один и тот же вопрос - где Лионель Месси?

И нет другого ответа, кроме свиста трибун "Парк де Пренс".

***

Мишель Платини хорошо знает, как это - быть оплеванным:

Наверняка больно и Месси весной 2022 года. Прошлым летом он перебирался в Париж, чтобы сохранить зарплату и по возможности побороться за ЛЧ. Позор в его планы не входил.

Инфографика: fourfourtwo.com

В 24 турах чемпионата Франции у Лео лишь 4 забитых гола - такого с ним не случалось с 2006 года. Больше Месси за "ПСЖ" в чемпионате забили опорник Данилу Перейра и центрбек Маркиньос.

В начале января по сети даже мэм ходил с Седриком Бакамбу, который после зимнего перехода в "Марсель" за 3 минуты сравнялся с Месси по голам в Лиге 1.

Когда на фоне таких "успехов" Лео вручили 7-й Золотой мяч, это вызвало не аплодисменты, а недоумение и кризис внутри France Football - вот насколько все плохо.

***

После переезда в Париж у Месси просела почти вся углубленная статистика.

Количество ударов за 90 минут снизилось с 5,6 до 3,3; количество успешных обводок с 4,5 до 2,5; количество собранных на себе фолов с 2,8 до 1,5. На уровне остались только ключевые передачи и, как следствие, количество ассистов - 13 в 24 турах.

Здесь бы заявить, мол, постарев, Месси переквалифицировался из забивалы в плеймейкеры, но это не совсем так. Точнее, совсем не так.

8 из 13 своих голевых передач Лео отдал в матчах против "Клермона" и "Сент-Этьена". Против команд, заслуживающих внимания, у Месси ровно одна голевая передача - вот она, 5 месяцев уже прошло:

В Лиге чемпионов у Лео вообще ни единого ассиста; ничем он не отличился и в матче Кубка Франции против "Ниццы", в котором Париж не забил и покинул турнир.

Грубо говоря, если бы не слабаки, то Месси и без голевых остался бы. Против достойной оппозиции у него не работают ни фирменные закидушки на левый фланг (эх, туда бы Альбу), ни попытки разрезать вертикально в сторону Мбаппе.

С голами ситуация еще хуже. За целый сезон у Месси аж один по-настоящему крутой и важный мяч - в ворота "Манчестер Сити" в групповом раунде ЛЧ.

В чемпионате Франции Месси забивал "Лансу", "Лорьяну", "Нанту" и "Лиллю", промолчав во всех лобовых играх против топов - "Монако", "Лиона", "Ниццы" и "Марселя".

Вишенка на торте - поединки против "Реала" в 1/8 ЛЧ, в которых Лео наделал больше ошибок, чем за пару лет в "Барселоне", дополнив удручающую картину ударом с пенальти в руки Куртуа.

***

Речь ведь не о молодом игроке, который вот-вот разыграется. Месси уже 34 года, и его карьера движется вниз, а не вверх.

Последние годы в "Барселоне" Лео еще забивал много, но уже тогда тушевался в решающие моменты. В Эль Класико семикратный обладатель ЗМ не забивает с 2018-го; в ЛЧ "Рома", "Ливерпуль" и "Бавария" легко ломали хребет "Барселоне", чей лидер словно куда-то испарялся.

Месси провалил все финалы Копа Америка, начиная с 2016 года, и даже прошлым летом, когда Аргентина выстрадала трофей, решающий гол сделали де Пауль и Ди Мария.

Не был похож на себя Месси и в матче с Францией на ЧМ-2018 - опять Аргентину тащил Ди Мария, а не тот, на кого все надеялись.

Получается, чем старше становился Месси, тем сильнее мельчали его жертвы. Почеттино обещает прорыв, но тенденция указывает, что опасаться надо разве что командам из зоны вылета или около нее. "Труа", "Клермон", "Лорьян" - берегитесь! "Марсель" может спать спокойно.

***

И нет, Месси не уйдет следующим летом. Этого не хочет ни клуб, ни он сам.

Во-первых, на банковском счету Лео все замечательно. По информации L’Equipe, помимо 35 млн евро в год нетто Месси заработает в Париже еще 20 млн, если останется на все три сезона - это бонус за лояльность. Столько ему не предложат нигде в мире.

Во-вторых, "ПСЖ" тоже в шоколаде - после прихода Месси клуб подписал 8 новых спонсорских сделок. Например, в партнеры напросился DIOR, Nike продлил соглашение до 2032-го, увеличив выплаты до 75 млн в сезон; до 2024-го пролонгировала договор Coca Cola.

Эксперт по футбольным финансам Дамьен Дегорре в интервью L’Equipe du Soir признал приход Лео "сделкой века" в Лиге 1:

А ведь есть еще 15 млн дополнительных подписчиков в социальных сетях и резкий рост просмотров матчей "ПСЖ", что позволило лиге продать свои ТВ-права дороже, чем ожидалось в условиях кризиса.

Короче, не игрок, а мечта футбольных бухгалтеров.

| PSG have a new sleeves sponsor with the brand "GOAT". Neymar and Messi were the main faces on the unveiling, Mbappé was absent. @elchiringuitotv pic.twitter.com/HZfw4JjIT5