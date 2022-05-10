Все выдохнули с облегчением: самый грубый игрок Лиги 1 завершает карьеру

Капитан "Ланса" Янник Каюзак на пресс-конференции объявил, что закончит карьеру по окончании текущего сезона.

"Пришло мне время покинуть поле, но далеко отходить я не собираюсь, останусь работать в футболе. Судьи и соперники могут выдохнуть с облегчением - я вешаю свои шпоры на гвоздь", - пошутил волнорез, известный своей грубостью на поле.

После дебюта в 2005 году Каюзак заработал аж 12 красных карточек в Лиге 1 - антирекорд среди всех действующих игроков и третий результат в истории французского футбола после Сириля Рула и Сириля Женешана.

Большую часть карьеры Янник провел в родной "Бастии", которую был вынужден покинуть в 2017 году в связи с банкротством клуба. Ожидается, что тренировать он начнет в академии "Ланса".