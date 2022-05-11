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ПСЖ стремится подписать хавбека Реала
Один из лидеров мадридского клуба может продолжить карьеру в Лиге 1
Каземиро
"ПСЖ" планирует усилиться бразильским полузащитником "Реала" Каземиро. По информации издания RMC Sport, французский клуб стремится подписать 30-летнего игрока в летнее трансферное окно.
"Реал" может отпустить одного из своих лидеров, если получит достойное предложение. Известно, что Каземиро также интересуется "Ювентусом". Контракт хавбека с мадридским клубом истекает летом 2025 года.
В нынешнем сезоне бразилец сыграл 44 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.
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