ПСЖ стремится подписать хавбека Реала

"ПСЖ" планирует усилиться бразильским полузащитником "Реала" Каземиро. По информации издания RMC Sport, французский клуб стремится подписать 30-летнего игрока в летнее трансферное окно.

"Реал" может отпустить одного из своих лидеров, если получит достойное предложение. Известно, что Каземиро также интересуется "Ювентусом". Контракт хавбека с мадридским клубом истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 44 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.