  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ стремится подписать хавбека Реала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ стремится подписать хавбека Реала

Франция
(1 голосов)

Один из лидеров мадридского клуба может продолжить карьеру в Лиге 1

ПСЖ стремится подписать хавбека Реала

Каземиро

Новина українською

"ПСЖ" планирует усилиться бразильским полузащитником "Реала" Каземиро. По информации издания RMC Sport, французский клуб стремится подписать 30-летнего игрока в летнее трансферное окно.

"Реал" может отпустить одного из своих лидеров, если получит достойное предложение. Известно, что Каземиро также интересуется "Ювентусом". Контракт хавбека с мадридским клубом истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 44 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Каземиро ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде