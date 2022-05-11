Лига 1. Ренн теряет место в топ-3 после фиаско в Бретонском дерби 

Лига 1, 36-й тур

Нант, Божуар

Нант - Ренн 2:1

Голы: Кулибали 45, Паллуа 71 - Те 32

Нант: Лафон - Фабио, Паллуа, Кастеллетто, Коршья - Сипрьен (Коло-Муани, 68), Мутуссами - Жеббель (Мерлен, 67), Блас, Букари (Аппиа, 68) - Кулибали (Коко, 82)

Ренн: Гомис - Трюффер (Мелинг, 74), Сантамария, Омари, Траоре - Те, Мартен (Угочукву, 82), Майер (Гирасси, 74) - Терье, Лаборд (Доку, 75), Бурижо (Тель, 81)

Предупреждения: Сипрьен 67, Блас 86 – Те 90

"Нант" нанёс болезненную пощёчину "Ренну", переиграв своих соседей в матче 36-го тура Лиги 1. Триумф в Бретонском дерби увенчал идеальную неделю для команды Антуана Комбуаре, которому предшествовала победа в Кубке Франции на выходных. Для "красно-чёрных" же это серьёзный удар по амбициям – за пару поворотов до финиша их в борьбе за ЛЧ нагло обгоняют лихачи из "Монако", находящиеся на серии из 8 побед кряду.

Заключительный матч тура начался для команды Бруно Женезьо весьма удачным образом. Гости активно действовали в дебюте, и вполне заслужили повести в счёте. Лаборд и Терье по разу проверили Лафона ударами после корнеров, а затем у "Ренна" прошла фирменная фланговая комбинация, в ходе которой Бурижо прострелил на набегающего вторым темпом Те, и открыл счёт в поединке. Вскоре у Бурижо был шанс прибавить к 13-му ассисту в сезоне ещё и гол, но его удар со штрафного лишь сотряс каркас ворот Лафона.

Близился перерыв, как "Нант" абсолютно неожиданно сравнял счёт на табло едва ли не первым ударом из штрафной площади. 20-летний Трюффер на пару с опорником Сантамарией, вынужденно игравшего в центре обороны, наварили на левом полуфланге, и после серии рикошетов Кулибали расстреливал Гомиса меньше чем с метра.

На старте второй половины "Нанту" удалось засушить игру, и "Ренн" с каждой минутой становился всё более нервным. Бурижо традиционно бомбардировал штрафную кроссами, но до реальной остроты не доходило. А затем ещё и хитрый Комбуаре перестроился на схему в 5 защитников, чем здорово нагадил бросившимся в атаку соседям.

И сразу после этого "Ренн" ещё и пропустил. Центрбек Николя Паллуа забил с углового сумасшедшим ударом слёту, который мог залететь только в дерби. "Красно-чёрные" имели 20 минут на камбек, но ни свежему Доку, ни Гирасси толком не удалось войти в игре, и "Нант" удержал перевес. 2:1.

"Канарейки" обеспечили себе еврокубки победой в Кубке Франции, так что сегодняшняя победа с турнирной точки зрения особо важной не была. А вот "Ренн" теперь аж пятый, в трёх пунктах от зоны ЛЧ. Жалеть себя некогда – уже в субботу их ждёт важнейшая битва с "Марселем".