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Фабрегас: Между мной и Монако все кончено, я уверен

Франция
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Испанец покинут клуб в конце сезона ради нового вызова

Фабрегас: Между мной и Монако все кончено, я уверен

Новина українською

Центральный полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас заявил, что покинет французскую команду в конце сезона.

"Между мной и "Монако" все кончено, я уверен. Мой контракт истекает в июне, и мне нужен новый старт. Мне нужно начать где-то в новом месте – мой разум нуждается в этом.

Это был худший год не только в моей карьере, но и в моей жизни. Когда я несчастлив в футболе, в жизни я тоже не могу быть счастливым. Это было тяжело с психологической точки зрения. В этом году я много страдал", – сказал Фабрегас.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Сеск провел всего 5 матчей - из-за травмы 35-летний хавбек не играл с сентября 2021-го года.

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В статье: Сеск Фабрегас Монако
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Источник:
So Foot

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