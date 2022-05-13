Фабрегас: Между мной и Монако все кончено, я уверен

Центральный полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас заявил, что покинет французскую команду в конце сезона.

"Между мной и "Монако" все кончено, я уверен. Мой контракт истекает в июне, и мне нужен новый старт. Мне нужно начать где-то в новом месте – мой разум нуждается в этом.

Это был худший год не только в моей карьере, но и в моей жизни. Когда я несчастлив в футболе, в жизни я тоже не могу быть счастливым. Это было тяжело с психологической точки зрения. В этом году я много страдал", – сказал Фабрегас.