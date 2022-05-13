Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабрегас: Между мной и Монако все кончено, я уверен
Испанец покинут клуб в конце сезона ради нового вызова
Центральный полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас заявил, что покинет французскую команду в конце сезона.
"Между мной и "Монако" все кончено, я уверен. Мой контракт истекает в июне, и мне нужен новый старт. Мне нужно начать где-то в новом месте – мой разум нуждается в этом.
Это был худший год не только в моей карьере, но и в моей жизни. Когда я несчастлив в футболе, в жизни я тоже не могу быть счастливым. Это было тяжело с психологической точки зрения. В этом году я много страдал", – сказал Фабрегас.
В нынешнем сезоне во всех турнирах Сеск провел всего 5 матчей - из-за травмы 35-летний хавбек не играл с сентября 2021-го года.
Популярное сейчас
- Святослав Сирота оказался в госпитале, попав на передовой под артобстрел
- Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную Украины
- Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину
- Все выдохнули с облегчением: самый грубый игрок Лиги 1 завершает карьеру
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Новости по теме
- 12:31 Зарубежные У испанца и вовсе юбилей. Сегодня отмечают День рождения Фабрегас и Фернандиньо
- 09:29 Зарубежные Фабрегас: Если у Мбаппе есть пространство, то он неудержим. Его главный козырь - рывки
- 12:33 Зарубежные Фабрегас – о Конте в Челси: Я играл в финалах, а этот парень говорит, куда мне пасовать!