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Почеттино: После вылета из ЛЧ мы завоевали чемпионство Франции. ПСЖ имеет свою стратегию

Франция
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Тренер рад имеющимся достижениям

Почеттино: После вылета из ЛЧ мы завоевали чемпионство Франции. ПСЖ имеет свою стратегию

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал выход "Реала" в финал Лиги чемпионов:

"Лига чемпионов – это главная задача "ПСЖ", всегда. Если посмотреть, каким образом "Реал" дошел до финала, побеждая соперников в плей-офф, то мы были ближе к победе над ними.

Однако тогда у нас был плохой период, который помешал продолжить участие в турнире. Все исчезло в момент. Но в таких случаях самое главное не опускать руки, не сдаваться, пробовать еще раз.

Важно подчеркнуть, что после вылета из ЛЧ мы в сложном матче завоевали чемпионство Франции. "ПСЖ" имеет свою стратегию и должен ее придерживаться. Не следует сравнивать нас с другими клубами. Приближается конец этого сезона, но мы уже готовимся к следующему", – сказал Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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