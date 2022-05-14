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Монако просит солидную сумму за трансфер Тчуамэни в ПСЖ

Франция
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Клуб не отпустит хавбека без серьезной компенсации

Монако просит солидную сумму за трансфер Тчуамэни в ПСЖ

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Новина українською

"ПСЖ" неоднократно контактировал с "Монако" по поводу возможного трансфера полузащитника Орельена Чуамэни.

"Монегаски" оценили своего футболиста в 80 миллионов евро. По информации источника, руководители парижского гранда считают эту сумму слишком высокой.

Также известно, что ранее 22-летним футболистом интересовался "Реал". "Монако" в свою очередь готов продать Чуамеэи в другой чемпионат дешевле, чем 70 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету француза 3 гола и 1 результативная передача в 33 матчах Лиги 1.

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В статье: Монако Орельен Тчуамени ПСЖ
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Источник:
Madrid Xtra

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