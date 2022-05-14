Монако просит солидную сумму за трансфер Тчуамэни в ПСЖ

"ПСЖ" неоднократно контактировал с "Монако" по поводу возможного трансфера полузащитника Орельена Чуамэни.

"Монегаски" оценили своего футболиста в 80 миллионов евро. По информации источника, руководители парижского гранда считают эту сумму слишком высокой.

Также известно, что ранее 22-летним футболистом интересовался "Реал". "Монако" в свою очередь готов продать Чуамеэи в другой чемпионат дешевле, чем 70 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету француза 3 гола и 1 результативная передача в 33 матчах Лиги 1.