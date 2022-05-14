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ПСЖ сделает Доннарумму основным вратарем и продаст трех резервных голкиперов

Франция
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В клубе произойдут серьезные изменения

ПСЖ сделает Доннарумму основным вратарем и продаст трех резервных голкиперов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Руководство "ПСЖ" уже выбрало основного голкипера клуба на следующий сезон. Им станет Джанлуиджи Доннарумма.

Джиджи и Кейлор Навас недавно заявили, что их обоих не устраивает статус в команде. Голкиперы провели почти одинаковое количество матчей в текущем сезоне.

В результате, парижане решили довериться более молодому итальянцу. 23-летний Доннарумма станет ключевым игроком в следующем сезоне, а 35-летнему Навасу летом будут искать новый клуб.

Кроме этого, "ПСЖ" намерен расстаться с тремя другими резервными голкиперами: Альфонсом Ареола, Серхио Рико и Марцином Булкой.

Трансфер Наваса оценивается в 10 миллионов евро, а Ареола и Булка, скорее всего, будут выкуплены "Вест Хемом" и "Ниццей", где они сейчас выступают на правах аренды.

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В статье: Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Источник:
Get French Football

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