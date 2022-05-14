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ПСЖ сделает Доннарумму основным вратарем и продаст трех резервных голкиперов
В клубе произойдут серьезные изменения
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство "ПСЖ" уже выбрало основного голкипера клуба на следующий сезон. Им станет Джанлуиджи Доннарумма.
Джиджи и Кейлор Навас недавно заявили, что их обоих не устраивает статус в команде. Голкиперы провели почти одинаковое количество матчей в текущем сезоне.
В результате, парижане решили довериться более молодому итальянцу. 23-летний Доннарумма станет ключевым игроком в следующем сезоне, а 35-летнему Навасу летом будут искать новый клуб.
Кроме этого, "ПСЖ" намерен расстаться с тремя другими резервными голкиперами: Альфонсом Ареола, Серхио Рико и Марцином Булкой.
Трансфер Наваса оценивается в 10 миллионов евро, а Ареола и Булка, скорее всего, будут выкуплены "Вест Хемом" и "Ниццей", где они сейчас выступают на правах аренды.
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