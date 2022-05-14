Лига 1. Бен Йеддер ведёт Монако в ЛЧ, неудержимый Терье наносит поражение Марселю

Лига 1, 37-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Брест 4:2

Голы: Бен Йеддер 44 (пен), 51, 54, Фолланд 70 – Дюверн 10, Белаили 23

"Монако" совершил сумасшедший камбек в матче с "Брестом". Команда Филиппа Клемана уступала в счёте в два мяча после провального старта игры. Но лидер "монегасков" Виссам Бен Йеддер в дуэте со своим верным партнёром по атаке Кевином Фолландом совершили невероятное. Капитан оформил хет-трек, а у немца гол и ассист на второй гол Виссаму.

Бен Йеддер теперь вплотную приблизился к Мбаппе в гонке бомбардиров (24 против 25), но вряд ли игрока сборной Франции это сильно тешит. Самое главное, что "Монако" добыл девятую кряду победу в Лиге 1, закрепился на второй строчке, и им хватит ничьей в последнем туре, чтобы обеспечить себе Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Марсель 2:0

Голы: Бурижо 12, Майер 35

Дорогу ко второй строчке "Монако" освободил "Марсель", уступив на выезде ещё одному претенденту на попадание в топ-3 – "Ренну". Команда Хорхе Сампаоли уступает "монегаскам" по дополнительным показателям, но оба коллектива опережают "Ренн" на три очка перед финальным туром.

Надежда команды Бруно Женезьо на попадание в ЛЧ заключается во второй лучшей разнице мячей в Лиге 1 (+42) и том, что их противников ждёт непростые матчи с претендентами на еврокубки – "Марсель" сыграет с 5-м "Страсбуром", а "Монако" – с боевитым "Лансом".

Победу "Ренну" сегодня принесли голы Бурижо и Майера в первом тайме. Третий бомбардир чемпионата Мартен Терье забивал 7 туром кряду, последние три матча его закрывают, но он теперь переквалифицировался в ассистенты, отдав две результативные передачи на партнёров в игре с "Марселем". "Провансальцы" без Димитри Пайета в ответ ничего в атаке придумать не смогли.

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – ПСЖ 0:4

Голы: Месси 6, 20, Ди Мария 26, Мбаппе 60 (пен)

Лионель Месси немного подправил свою статистику в матче с "Монпелье", оформив дубль и доведя свой общий счёт голов в Лиге 1 до 6 мячей. Но лучшим в "ПСЖ" как всегда был Килиан Мбаппе. Черепашка дважды отдал результативные передачи на Лионеля, и окончательно оторвался от аргентинца в гонке ассистентов – 17 против 13. А реализованный пенальти позволил Мбаппе также сохранить первенство и в борьбе за "Золотую бутсу" – теперь у него 25 мячей.

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Лилль 1:3

Голы: Клюйверт 31 – Дэвид 52, 61, Веа 90+5

"Лилль" убил мечты "Ниццы" о Лиге Чемпионов благодаря яркому камбеку во втором тайме. "Орлята" к перерыву вели в счёте благодаря точному выстрелу Клюйверта-младшего. Но североамериканский дуэт "догов" перевернул игру после перерыва. Канадец Джонатан Дэвид оперативно оформил дубль, а в концовке американец Тимоти Веа окончательно добил хозяев. 1:3. "Ницца" упала аж на шестую строчку.

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Клермон 1:0

Гол: Томассон 28

Неудачей "Ниццы" воспользовался "Страсбур", перешагнув через "орлят" благодаря победе над "Клермоном". Команда Жульена Стефана взяла три очка благодаря единственному голу Адриена Томассона в середине первого тайма. "Страсбур" продолжает сражение за еврокубки.

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Нант 3:2

Голы: Дембеле 9, Пакета 78, Тете 85 – Мерлен 81, Сиприен 90+3

"Лион" и "Нант" уже ни за что в чемпионате не борются, но несмотря на это подарили яркую дуэль. Дембеле вывел хозяев вперёд ещё в дебюте, но счёт оставался прежним аж до 78-й минуты, начавший ярую перестрелку. Пакета удвоил перевес "Лиона", Мерлен сразу же один отквитал. "Горняк" Тете очень вовремя забил ещё один и принёс победу, ведь Сиприен в компенсированное время снова сократил отставание до минимума.

Труа, Стад де л’Об

Труа – Ланс 1:3

Голы: Бьянкон 14 – Дансо 42, Муинга 45, Клаус 71

"Ланс" продолжил геройствовать, совершив четвёртый камбек кряду. Отыгрались в матче с "ПСЖ" в меньшинстве, снова вдесятером добыли ничью с "Нантом" с 0:2, в прошлом туре выиграли у "Реймса", уступая в счёте. И вот сегодня команда Франка Эса снова пропустила первой от "Труа", но затем перевернула игру и уверенно выиграла.

"Ланс" с посредственным составом даже по меркам Лиги 1 из раза в раз умудряется демонстрировать характер мадридского "Реала", а по манере игры скорее напоминает доминирующую прессинг-машину Бундеслиги, нежели седьмую команду Франции.

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Реймс 1:2

Голы: Мангала 12 – Мунеци 2, Думбия 61

"Сент-Этьен" здорово испортил себе жизнь, проиграв четвертую игру кряду. "Зелёные" сумели ответить на ранний гол Мунеци мячом Мангала, но во втором тайме "Реймс" усилиями Думбия снова вышел вперёд - на этот раз окончательно. 1:2. "Зелёные" с 31-м пунктом застряли на 19-й позиции, и рискуют напрямую вылететь из Лиги 1, если не наберут очков в игре с "Нантом" в финальном туре.

Мец, Сен-Симфорьен

Мец – Анже 1:0

Гол: Ламкель Зе 50

А пал на предпоследнюю строчку "Сент-Этьен" из-за очередной победы "Меца". Команда Фредерика Антонетти долго обитала на самом дне таблицы, но 3 очка в игре с "Лионом" (3:2) в минувшем туре, и ещё три в сегодняшнем матче с "Анже" – и "Мец" внезапно выплыл на 18-е место, опередив "Сент-Этьен" по дополнительным показателям.

Если им удастся сохранить текущую позицию, то им светит дуэль с "Осером", третьей командой второго дивизиона, за право играть в Лиге 1 на следующий сезон. Беда лишь в том, что в финальном туре "Мецу" играть против чемпиона, и "Сент-Этьен" ещё может обогнать их на финальном повороте.

Бордо, Стад-де-Бордо

Бордо – Лорьян 0:0

Удаление: Менса 86 (хозяева)

"Бордо" прервал серию из трёх поражений ничьей с "Лорьяном". Результат вроде неплохой, учитывая, что доигрывали "жирондинцы" в меньшинстве, но он их и похоронил. Только победа могла сохранить команде Дэвида Гайона шансы на выживание. А так практически гарантированное последнее место в таблице. -3 перед "Сент-Этьеном" и "Мецом", в додачу к ужасной разнице мячей. Пропустив 89 голов в 37-ми турах, клуб обязан вылетать, при всей симпатии к безбашенному, а вернее суицидальному стилю "Бордо".