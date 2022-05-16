  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Экс-игрок сборной Франции осужден на 5 лет за стрельбу в ночном клубе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок сборной Франции осужден на 5 лет за стрельбу в ночном клубе

Франция
(1 голосов)

Тони Верель вляпался по-крупному

Экс-игрок сборной Франции осужден на 5 лет за стрельбу в ночном клубе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Ashton/EMPICS

Новина українською

Бывший футболист Тони Верель ближайшие месяцы проведет за решеткой за инцидент, случившийся в 2011 году, сообщает L’Equipe.

49-летний Тони вместе с братьями Фабрисом, Джованом и Джимми устроил потасовку с применением оружия при выходе из ночного клуба в Нанси, в результате чего пострадали люди.

В общей сложности Тони присудили 5 лет тюрьмы из которых 2 условно, но поскольку он уже сидит с 2020-го, то выпустят хулигана примерно через 9-10 месяцев.

Верель сделал отличную карьеру на рубеже веков и отбегал 291 матч (67 голов) в Лиге 1, которую выигрывал в составе "Ланса" (1998) и "Лиона" (2003). Также на его счету 8 матчей (1 гол) за сборную Франции в 1998-2000 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: криминал Тони Верель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде