Экс-игрок сборной Франции осужден на 5 лет за стрельбу в ночном клубе

Бывший футболист Тони Верель ближайшие месяцы проведет за решеткой за инцидент, случившийся в 2011 году, сообщает L’Equipe.

49-летний Тони вместе с братьями Фабрисом, Джованом и Джимми устроил потасовку с применением оружия при выходе из ночного клуба в Нанси, в результате чего пострадали люди.

В общей сложности Тони присудили 5 лет тюрьмы из которых 2 условно, но поскольку он уже сидит с 2020-го, то выпустят хулигана примерно через 9-10 месяцев.

Верель сделал отличную карьеру на рубеже веков и отбегал 291 матч (67 голов) в Лиге 1, которую выигрывал в составе "Ланса" (1998) и "Лиона" (2003). Также на его счету 8 матчей (1 гол) за сборную Франции в 1998-2000 годах.