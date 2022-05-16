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Экс-игрок сборной Франции осужден на 5 лет за стрельбу в ночном клубе
Тони Верель вляпался по-крупному
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Ashton/EMPICS
Бывший футболист Тони Верель ближайшие месяцы проведет за решеткой за инцидент, случившийся в 2011 году, сообщает L’Equipe.
49-летний Тони вместе с братьями Фабрисом, Джованом и Джимми устроил потасовку с применением оружия при выходе из ночного клуба в Нанси, в результате чего пострадали люди.
В общей сложности Тони присудили 5 лет тюрьмы из которых 2 условно, но поскольку он уже сидит с 2020-го, то выпустят хулигана примерно через 9-10 месяцев.
Верель сделал отличную карьеру на рубеже веков и отбегал 291 матч (67 голов) в Лиге 1, которую выигрывал в составе "Ланса" (1998) и "Лиона" (2003). Также на его счету 8 матчей (1 гол) за сборную Франции в 1998-2000 годах.
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