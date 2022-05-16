  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Пора в топ-клуб? Секу Фофана - лучший африканец сезона во Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пора в топ-клуб? Секу Фофана - лучший африканец сезона во Франции

Франция
(1 голосов)

Вручили приз Марка-Вивьена Фоэ

Пора в топ-клуб? Секу Фофана - лучший африканец сезона во Франции

Коллаж: france24.com

Новина українською

Лидер "Ланса" Секу Фофана признан лучшим африканским игроком сезона во французской Лиге 1.

Этот приз был учрежден в 2009 году и назван в честь трагически скончавшегося прямо на поле камерунца Марка-Вивьена Фоэ.

Читайте такжеЛев не умирает, а просто ложится спать, или Как смерть Фоэ помогла спасти Эриксена

27-летний Фофана забил 8 голов в 37 матчах чемпионата, играя в стиле Яя Туре - от своей штрафной и до чужой. Его стараниями "Ланс" держится на 7-й позиции в Лиге 1.

Приз Марка-Вивьена Фоэ в предыдущие годы получали Маруан Шамах, Жервиньо, Пьер-Эмерик Обамеянг, Виктор Осимхен и другие; это одна из самых почетных наград в Лиге 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ланс Марк-Вивьен Фоэ Секу Фофана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
France24

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде