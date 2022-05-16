Пора в топ-клуб? Секу Фофана - лучший африканец сезона во Франции

Лидер "Ланса" Секу Фофана признан лучшим африканским игроком сезона во французской Лиге 1.

Этот приз был учрежден в 2009 году и назван в честь трагически скончавшегося прямо на поле камерунца Марка-Вивьена Фоэ.

27-летний Фофана забил 8 голов в 37 матчах чемпионата, играя в стиле Яя Туре - от своей штрафной и до чужой. Его стараниями "Ланс" держится на 7-й позиции в Лиге 1.

Приз Марка-Вивьена Фоэ в предыдущие годы получали Маруан Шамах, Жервиньо, Пьер-Эмерик Обамеянг, Виктор Осимхен и другие; это одна из самых почетных наград в Лиге 1.