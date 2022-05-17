Президент Сенегала поддержал хавбека ПСЖ, отказавшегося играть с ЛГБТ-символикой

Президент Сенегала Маки Салл вступился за своего соотечественника Идриссу Гуйе в скандале вокруг ЛГБТ, который разгорелся во Франции на выходных.

Хавбек "ПСЖ" якобы отказался выходить на поле в форме с флагом ЛГБТ-сообщества и весь матч просидел на трибунах, за что был раскритикован частью политиков и активистов.

"Я поддерживаю Идриссу Гуйе. Нужно уважать религиозные убеждения", - написал глава государства у себя в Twitter.

32-летний Гуйе является мусульманином, а в исламском мире однополые браки неприемлемы. Между тем, для "ПСЖ" он важный игрок (32 матча, 4 гола во всех турнирах), и тренер Маурисио Почеттино уже заявил, что никак наказывать Идриссу не собирается.