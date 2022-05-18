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Эпичный плей-офф Лиги 1. Париж дважды промазал по воротам с пенальти, а решающий гол забил экс-форвард из УПЛ

Франция
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(2 голосов)

В Лиге 1 не будет два клуба из столицы

Эпичный плей-офф Лиги 1. Париж дважды промазал по воротам с пенальти, а решающий гол забил экс-форвард из УПЛ

Фото: FC Sochaux-Montbéliard / Автор невідомий

UA-Футбол
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Вчера стартовал плей-офф за право сыграть в новом сезоне в высшем французском дивизионе, Лиге 1. Первым поединком стала встреча между ФК "Париж" и "Сошо-Монбельяр".

Парижане в сезоне-2019/20 с трудом сохранили место в Лиге 2. Однако уже в следующем чемпионате столичный коллектив ворвался в борьбу за повышение, но вылетел в первом же раунде от "Гренобля".

В нынешнем сезоне ситуация практически повторилась. Разница лишь в том, что теперь парижане финишировали не пятыми, а четвёртыми в лиге. Прогресс в одну строчку позволил им в первом раунде плей-офф играть дома, а не на выезде, как это было годом ранее.

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К двенадцатой минуте поединка против "Сошо-Монбельяр" счёт на табло должен был быть 3:0: Махаме Сиби гол забил, однако Мустафа Наме и Мигель Альфарела не реализовали два пенальти, пробив одинаково - низом мимо левой штанги.

Всё начало разваливаться с 43-й минуты. Сперва Мустафа Наме за подкат получил вторую жёлтую, а ещё до свистка на перерыв Стив Амбри восстановил паритет в счёте. Второй тайм был полностью за "жёлто-синими львами", но забить победный гол удалось только на 90+2 минуте. Его на свой счёт записал экс-нападающий донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра.

Уже 20 мая "Сошо-Монбельяр" проведёт следующий поединок стыков. Его соперником будет "Осер".

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В статье: Сошо-Монбельяр Париж
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
18.05.2022 в 10:44
Так это был Париж Сити?
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