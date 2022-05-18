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Верратти: Мы вылетели от Реала, великой команды. Выбей нас Вильярреал, мы бы со стадиона не вышли!
Ничего зазорного в вылете от финалиста ЛЧ
Фото: twitter.com/PSG_inside
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти высказался о вылете команды из Лиги чемпионов в 1/8 финала. "Нужно время, чтобы "ПСЖ" стал лучшим клубом мира", – приводит его слова GFFN.
"Сложно это принять, но мы уступили "Реалу" – великой команде. Представьте, если бы нас выбил "Вильярреал", как это произошло с "Баварией". Да мы бы со стадиона не вышли!
Всем надо быть заодно, чтобы достичь нашей цели. Я знаю, что "ПСЖ" станет лучшим клубом мира. Просто нужно время", – заявил Верратти.
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