Верратти: Мы вылетели от Реала, великой команды. Выбей нас Вильярреал, мы бы со стадиона не вышли!

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти высказался о вылете команды из Лиги чемпионов в 1/8 финала. "Нужно время, чтобы "ПСЖ" стал лучшим клубом мира", – приводит его слова GFFN.

"Сложно это принять, но мы уступили "Реалу" – великой команде. Представьте, если бы нас выбил "Вильярреал", как это произошло с "Баварией". Да мы бы со стадиона не вышли!

Всем надо быть заодно, чтобы достичь нашей цели. Я знаю, что "ПСЖ" станет лучшим клубом мира. Просто нужно время", – заявил Верратти.