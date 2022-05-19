  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Франция опубликовала состав на матчи Лиги наций: Бензема, Мбаппе, Нкунку – все на месте
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция опубликовала состав на матчи Лиги наций: Бензема, Мбаппе, Нкунку – все на месте

Франция
(1 голосов)

В июне сборные сыграют 4 тура

Франция опубликовала состав на матчи Лиги наций: Бензема, Мбаппе, Нкунку – все на месте

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Франция опубликовала состав на матчи Лиги наций: Бензема, Мбаппе, Нкунку – все на местеНациональная сборная Франции в твиттере опубликовала состав на июньские матчи Лиги наций. Впервые в команду вызван полузащитник "Марселя" Бубакар Камара.

Вратари:

Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Милан");

Защитники:

Жонатан Клосс ("Ланс"), Люка Динь ("Астон Вилла"), Люка Эрнандес ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Жюль Кунде ("Севилья"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Вильям Салиба ("Марсель"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед");

Полузащитники:

Маттео Гендузи ("Марсель"), Бубакар Камара ("Марсель"), Нголо Канте ("Челси"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Тчуамени ("Монако");

Нападающие:

Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал"), Кингсли Коман ("Бавария"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг").

Французам предстоит сыграть по одному матчу с Данией и Австрией (3 и 10 июня) и дважды с Хорватией (6 и 13 июня).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Австрия Дания Франция Хорватия Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде