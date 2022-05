Франция опубликовала состав на матчи Лиги наций: Бензема, Мбаппе, Нкунку – все на месте

Франция опубликовала состав на матчи Лиги наций: Бензема, Мбаппе, Нкунку – все на местеНациональная сборная Франции в твиттере опубликовала состав на июньские матчи Лиги наций. Впервые в команду вызван полузащитник "Марселя" Бубакар Камара.

Вратари:

Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Милан");

Защитники:

Жонатан Клосс ("Ланс"), Люка Динь ("Астон Вилла"), Люка Эрнандес ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Жюль Кунде ("Севилья"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Вильям Салиба ("Марсель"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед");

Полузащитники:

Маттео Гендузи ("Марсель"), Бубакар Камара ("Марсель"), Нголо Канте ("Челси"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Тчуамени ("Монако");

Нападающие:

Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал"), Кингсли Коман ("Бавария"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг").

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de ???????????????????????????? ????????????????????????, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 ????



Le calendrier de ce gros rassemblement ????

03 juin : ???????? vs ????????

06 juin : ???????? vs ????????

10 juin : ???????? vs ????????

13 juin : ???????? vs ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n