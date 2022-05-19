Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе определился с будущим. Стало известно когда француз объявит о своем решении
Но мы-то уже знаем, где он начнет в следующем сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе определился со своим футбольным будущим, сообщает журналист Foot Mercato Санти Аун. Он объявит о своем решении в воскресенье.
???? ????????????????????????????????: ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 19, 2022
(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/61XGilfZ0F
Ранее сообщалось, что Килиан согласовал контракт с "Реалом". Француз будет получать в мадриде 40 миллионов евро в год, что значительно меньше, чем предлагали в "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Танковое кладбище. ВСУ показали видео последствий попытки россиян переправиться через Северский Донец
- Генштаб: Эвакуация с Азовстали продолжается. Верим в то, что слово, данное рф, будет выполнено
- Германия подождет? Топ-клуб из Серии А интересуется Мудриком - СМИ
- Мане не подписывает новый контракт с Ливерпулем из-за интереса топ-клуба
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО