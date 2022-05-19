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Мбаппе определился с будущим. Стало известно когда француз объявит о своем решении

Франция
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Но мы-то уже знаем, где он начнет в следующем сезоне

Мбаппе определился с будущим. Стало известно когда француз объявит о своем решении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе определился со своим футбольным будущим, сообщает журналист Foot Mercato Санти Аун. Он объявит о своем решении в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Килиан согласовал контракт с "Реалом". Француз будет получать в мадриде 40 миллионов евро в год, что значительно меньше, чем предлагали в "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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