Мбаппе определился с будущим. Стало известно когда француз объявит о своем решении

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе определился со своим футбольным будущим, сообщает журналист Foot Mercato Санти Аун. Он объявит о своем решении в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Килиан согласовал контракт с "Реалом". Француз будет получать в мадриде 40 миллионов евро в год, что значительно меньше, чем предлагали в "ПСЖ".