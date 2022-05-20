Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Франции объяснил, почему не вызвал Жиру на июньские матчи
Форвард "Милана вне заявки сборной на матчи Лиги наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил свое решение не вызывать форварда "Милана" Оливье Жиру на июньские матчи национальной команды в Лиге наций.
"Так сложилось, что когда футболист теряет свой статус в сборной, с этим крайне тяжело справиться, даже невозможно. Речь даже не только о Жиру, ибо до него подобное происходило и со многими другими игроками. Статусный футболист всегда должен играть важную роль. Иначе это будет иметь самые неприятные психологические последствия.
Достаточно посмотреть то, что я сказал в марте. То, что я думаю о Жире и его статусе в команде. Сейчас у меня есть возможность предоставить игровое время Нкунку, Диаби и Бен Эддеру. Они успешно выступили в своих клубах, эти матчи – это их возможность набраться опыта", - подчеркнул Дешам.
Напомним, что в июне национальная сборная Франции сыграет по одному матчу с Данией и Австрией (3 и 10 июня) и дважды с Хорватией (6 и 13 июня).
Популярное сейчас
- Около 1700 украинских солдат вышли с Азовстали – британская разведка
- США рассматривают возможность предоставить Украине противокорабельные комплексы
- Милевский: После Миная у меня пропало желание играть в футбол
- СМИ: Реал окончательно согласовал трансфер Килиана Мбаппе. Названы детали контракта
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам