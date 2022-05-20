Тренер сборной Франции объяснил, почему не вызвал Жиру на июньские матчи

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил свое решение не вызывать форварда "Милана" Оливье Жиру на июньские матчи национальной команды в Лиге наций.

"Так сложилось, что когда футболист теряет свой статус в сборной, с этим крайне тяжело справиться, даже невозможно. Речь даже не только о Жиру, ибо до него подобное происходило и со многими другими игроками. Статусный футболист всегда должен играть важную роль. Иначе это будет иметь самые неприятные психологические последствия.

Достаточно посмотреть то, что я сказал в марте. То, что я думаю о Жире и его статусе в команде. Сейчас у меня есть возможность предоставить игровое время Нкунку, Диаби и Бен Эддеру. Они успешно выступили в своих клубах, эти матчи – это их возможность набраться опыта", - подчеркнул Дешам.