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Тренер сборной Франции объяснил, почему не вызвал Жиру на июньские матчи

Франция
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Форвард "Милана вне заявки сборной на матчи Лиги наций

Тренер сборной Франции объяснил, почему не вызвал Жиру на июньские матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил свое решение не вызывать форварда "Милана" Оливье Жиру на июньские матчи национальной команды в Лиге наций.

"Так сложилось, что когда футболист теряет свой статус в сборной, с этим крайне тяжело справиться, даже невозможно. Речь даже не только о Жиру, ибо до него подобное происходило и со многими другими игроками. Статусный футболист всегда должен играть важную роль. Иначе это будет иметь самые неприятные психологические последствия.

Достаточно посмотреть то, что я сказал в марте. То, что я думаю о Жире и его статусе в команде. Сейчас у меня есть возможность предоставить игровое время Нкунку, Диаби и Бен Эддеру. Они успешно выступили в своих клубах, эти матчи – это их возможность набраться опыта", - подчеркнул Дешам.

Напомним, что в июне национальная сборная Франции сыграет по одному матчу с Данией и Австрией (3 и 10 июня) и дважды с Хорватией (6 и 13 июня).

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В статье: Франция Оливье Жиру Дидье Дешам
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Источник:
L’Equipe

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