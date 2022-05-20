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Авторитетный итальянский инсайдер пролил свет на будущее Мбаппе

Франция
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Как все быстро меняется

Авторитетный итальянский инсайдер пролил свет на будущее Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, контракт которого заканчивается в июне 2022, до сих пор не определился со своим будущим. Главная трансферная сага продолжается, а мадридский "Реал" фаворит в этом вопросе.

Авторитетный инсайдер Gianluca Di Marzio уверяет, что 23-летний француз останется в парижском клубе. Согласно данным источника, Мбаппе близок к тому, что продлить соглашение с "парижанами", несмотря на устную договоренность с испанцами.

Ранее была информация, что Килиан объявит о свое решение в воскресенье, 22 мая. Сообщалось, что он будет получать в Мадриде 40 миллионов евро в год, что значительно меньше, чем предлагали в "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
Gianluca di Marzio

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