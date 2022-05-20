Авторитетный итальянский инсайдер пролил свет на будущее Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, контракт которого заканчивается в июне 2022, до сих пор не определился со своим будущим. Главная трансферная сага продолжается, а мадридский "Реал" фаворит в этом вопросе.

Авторитетный инсайдер Gianluca Di Marzio уверяет, что 23-летний француз останется в парижском клубе. Согласно данным источника, Мбаппе близок к тому, что продлить соглашение с "парижанами", несмотря на устную договоренность с испанцами.

Ранее была информация, что Килиан объявит о свое решение в воскресенье, 22 мая. Сообщалось, что он будет получать в Мадриде 40 миллионов евро в год, что значительно меньше, чем предлагали в "ПСЖ".