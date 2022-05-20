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ПСЖ предложили Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса
Называются уже просто невероятные цифры
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" предложил Килиану Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса за продление контракта, утверждает Eurosport España. После уплаты налогов француз сможет получать 100 миллионов евро в год.
Сообщается, что Килиан также сможет распоряжаться большей частью имиджевых прав.
Ранее сообщалось, что Килиан уже принял решение подписать контракт с "Реалом". Мадрид предлагает французу 40 миллионов евро в год и соглашение до 2027 года.
Вчера стало известно что Мбаппе объявит свое решение в воскресенье.
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