ПСЖ предложили Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса

"ПСЖ" предложил Килиану Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса за продление контракта, утверждает Eurosport España. После уплаты налогов француз сможет получать 100 миллионов евро в год.

Сообщается, что Килиан также сможет распоряжаться большей частью имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что Килиан уже принял решение подписать контракт с "Реалом". Мадрид предлагает французу 40 миллионов евро в год и соглашение до 2027 года.

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Вчера стало известно что Мбаппе объявит свое решение в воскресенье.