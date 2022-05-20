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ПСЖ предложили Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса

Франция
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(1 голосов)

Называются уже просто невероятные цифры

ПСЖ предложили Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" предложил Килиану Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса за продление контракта, утверждает Eurosport España. После уплаты налогов француз сможет получать 100 миллионов евро в год.

Сообщается, что Килиан также сможет распоряжаться большей частью имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что Килиан уже принял решение подписать контракт с "Реалом". Мадрид предлагает французу 40 миллионов евро в год и соглашение до 2027 года.

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Вчера стало известно что Мбаппе объявит свое решение в воскресенье.

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В статье: Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
eurosport.es

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Комментарии (4)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.05.2022 в 20:41
А чому одразу не мільярд?)
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.05.2022 в 19:38
Такое даже читать уже стыдно…. Отбить 300 лямов за сезон, что бы выйти хотяб в ноль, чистая фантастика.. у людей своя атмосфера..
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+1
0
dsub!n (Украина)
20.05.2022 в 19:26
Такий номер тільки з Мессі може пройти.Той заради грошей навіть матір рідну продасть.
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+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
20.05.2022 в 19:25
Уже напоминает оленьи бои за одну девушку, кто больше подарков подарит. Сейчас обоим клубам взять и отказаться от подписания, и поедет Килиан со своей мамой за какой-то Арсенал играть за 5 лямов в год
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+1
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