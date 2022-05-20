Мама Мбаппе: У нас есть предложения от Реала и ПСЖ. Между ними нет большой разницы

Мама Килиана Мбаппе Файза Ламари рассказала изданию KoraPlus о предложениях сыну от "Реала" и "ПСЖ". "Мы ждем, когда Килиан выберет то, что он хочет", – сказала Файза.

"Новых переговоров о будущем Мбаппе с "ПСЖ" нет, здесь все закончено. У нас есть предложение от "Реала" и еще одно предложение от "ПСЖ", переговоры уже закончились. Теперь Килиану предстоит сделать выбор.

Предложения "Реала" и "ПСЖ" равны, между ними нет большой разницы, но мы ждем, когда Мбаппе выберет то, что он хочет.

Предложение "Реала" предполагает наш полный контроль над имиджевыми правами. В предложении другой стороны есть финансовая компенсация (за отсутствие контроля над правами). Они не сильно отличаются", – сказала Файза Ламари.

Ранее сообщалось, что для Килиана важно обладать 100% имиджевых прав в клубе.