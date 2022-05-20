Андрей Шевченко вручит ПСЖ трофей чемпиона Франции

В эти выходные завершится чемпионат Франции. После последней игры, "ПСЖ" на своем стадионе проведет церемонию вручения наград. Напомним, что парижане уверенно выиграли трофей.

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Как сообщает официальный сайт клуба, церемонию посетит украинская легенда Андрей Шевченко. Именно он будет вручать "ПСЖ" трофей чемпиона Франции.

Помимо этого, специальный приз получит Марко Верратти, который стал первым футболистом в истории, выигравшим восемь французских чемпионств.