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Андрей Шевченко вручит ПСЖ трофей чемпиона Франции

Франция
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Андрей Шевченко вручит ПСЖ трофей чемпиона Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В эти выходные завершится чемпионат Франции. После последней игры, "ПСЖ" на своем стадионе проведет церемонию вручения наград. Напомним, что парижане уверенно выиграли трофей.

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Как сообщает официальный сайт клуба, церемонию посетит украинская легенда Андрей Шевченко. Именно он будет вручать "ПСЖ" трофей чемпиона Франции.

Помимо этого, специальный приз получит Марко Верратти, который стал первым футболистом в истории, выигравшим восемь французских чемпионств.

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В статье: Андрей Шевченко Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Paris Saint-Germain

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