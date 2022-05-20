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Андрей Шевченко вручит ПСЖ трофей чемпиона Франции
Легенду ценят и во Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В эти выходные завершится чемпионат Франции. После последней игры, "ПСЖ" на своем стадионе проведет церемонию вручения наград. Напомним, что парижане уверенно выиграли трофей.
Как сообщает официальный сайт клуба, церемонию посетит украинская легенда Андрей Шевченко. Именно он будет вручать "ПСЖ" трофей чемпиона Франции.
Помимо этого, специальный приз получит Марко Верратти, который стал первым футболистом в истории, выигравшим восемь французских чемпионств.
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