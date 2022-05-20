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Фонте продлил контракт с Лиллем. В этом году ему 39
"Лилль" даже смонтировал эффектный ролик
Фото: twitter.com/losclive
Защитник "Лилля" Жозе Фонте продлил соглашение с командой до 2023 года. Об этом сообщили официальные медиа клуба.
В этом году защитнику исполнится 39 лет.
In this life, there is always one more... pic.twitter.com/qX9hHleqoy— LOSC (@losclive) May 20, 2022
Фабрицио Романо также отмечает, что клуб расстанется с полузащитником Шека и нападающим Бураком Йылмазом.
Portuguese centre back José Fonte has extended his contract with Lille until June 2023, official and signed. ???????????? #Lille— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2022
Xeka and Burak Yilmaz will now leave the club on a free transfer, they’re not extending their contract with Lille.
В этом сезоне Жозе провел за "Лилль" 48 матчей и отдал 2 голевые передачи.
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