Фонте продлил контракт с Лиллем. В этом году ему 39

Защитник "Лилля" Жозе Фонте продлил соглашение с командой до 2023 года. Об этом сообщили официальные медиа клуба.

В этом году защитнику исполнится 39 лет.

In this life, there is always one more... pic.twitter.com/qX9hHleqoy

Фабрицио Романо также отмечает, что клуб расстанется с полузащитником Шека и нападающим Бураком Йылмазом.

Portuguese centre back José Fonte has extended his contract with Lille until June 2023, official and signed. ???????????? #Lille



Xeka and Burak Yilmaz will now leave the club on a free transfer, they’re not extending their contract with Lille.