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Фонте продлил контракт с Лиллем. В этом году ему 39

Франция
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"Лилль" даже смонтировал эффектный ролик

Фонте продлил контракт с Лиллем. В этом году ему 39

Фото: twitter.com/losclive

Новина українською

Защитник "Лилля" Жозе Фонте продлил соглашение с командой до 2023 года. Об этом сообщили официальные медиа клуба.

В этом году защитнику исполнится 39 лет.

Фабрицио Романо также отмечает, что клуб расстанется с полузащитником Шека и нападающим Бураком Йылмазом.

В этом сезоне Жозе провел за "Лилль" 48 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Бурак Йылмаз Жозе Фонте Лилль
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