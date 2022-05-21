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Перес сказал игрокам Реала, что Мбаппе не перейдет в клуб, - Балаге

Франция
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Трансфер сорвался

Перес сказал игрокам Реала, что Мбаппе не перейдет в клуб, - Балаге

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste

Новина українською

Журналист Гильем Балаге сообщил, что переход Килиана Мбаппе в "Реал" может сорваться в последний момент.

"Мне только сказали, что Флорентино Перес сказал игрокам сегодня вечером в раздевалке, что Мбаппе не перейдет.

Давайте подождем, чтобы услышать, что скажет Мбаппе, прежде чем что-либо утверждать", – написал Балаге.

Ранее сообщалось, что Мбаппе объявит информацию о своем решении в воскресенье в эфире французского телевидения.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
Твиттер Балаге

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