Перес сказал игрокам Реала, что Мбаппе не перейдет в клуб, - Балаге

Журналист Гильем Балаге сообщил, что переход Килиана Мбаппе в "Реал" может сорваться в последний момент.

"Мне только сказали, что Флорентино Перес сказал игрокам сегодня вечером в раздевалке, что Мбаппе не перейдет.

Давайте подождем, чтобы услышать, что скажет Мбаппе, прежде чем что-либо утверждать", – написал Балаге.