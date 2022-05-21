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Перес сказал игрокам Реала, что Мбаппе не перейдет в клуб, - Балаге
Трансфер сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
Журналист Гильем Балаге сообщил, что переход Килиана Мбаппе в "Реал" может сорваться в последний момент.
"Мне только сказали, что Флорентино Перес сказал игрокам сегодня вечером в раздевалке, что Мбаппе не перейдет.
Давайте подождем, чтобы услышать, что скажет Мбаппе, прежде чем что-либо утверждать", – написал Балаге.
Ранее сообщалось, что Мбаппе объявит информацию о своем решении в воскресенье в эфире французского телевидения.
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