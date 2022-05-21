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Фабрицио Романо: Мбаппе остается в ПСЖ

Франция
(2 голосов)

Килиан точно не перейдет в Реал Мадрид

Фабрицио Романо: Мбаппе остается в ПСЖ

Фото: PSG Talk

UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе останется в клубе и не перейдет в "Реал". Об этом уже сообщили президенту "Мадрида" Пересу:

"Килиан Мбаппе ОСТАЕТСЯ в "Пари Сен-Жермен". Он точно не присоединится к "Реалу Мадрид" этим летом, финальной решение было принято и передано Флорентино Пересу".

Ранее сообщалось, что парижане предложили Килиану Мбаппе 300 миллионов евро за продление контракта. Помимо этого, зарплата игрока за год составит 100 миллионов евро после вычета налогов.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Комментарии (3)
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hrdhrd (Украина)
21.05.2022 в 18:09
Ну что ж, видимо это уже официально, слишком много инсайдеров заявляет + мама Мбаппе переобулась в воздухе и заявила, что "с Реалом окончательного соглашения не было", хотя вчера утверждала обратное. Теперь мы знаем цену мечты Килиана Мбаппе, его детской комнаты, завешанной плакатами Роналду и Реала, комиксов про футболку Мадрида и т.д. Болельщикам Мадрида расстраиваться не стоит. Вряд ли нам нужен в команде вот этот королёк с его пи*данутой мамашей, друг бездельников Неймара и Месси, уже пропитанный этим пофигизмом, да еще и на бешенную зарплату. Чтобы портил идеальную атмосферу, сложившуюся в коллективе? Некоторые говорят, что он еще и 10 номер Модрича требовал Обойдемся, мы и без него в финале ЛЧ и победили в Ла Лиге. А на освободившиеся деньги сделаем точечные усиления слабых позиций. А Килиану пожелаем удачи и сил. Каждый год проходить через избиение в ЛЧ родной парижской помойки конечно будет приятнее в компании вагона денег. От Золотого мяча тоже придется отказаться, как и от пути Зидана. Но легендой кубка Франции станет.
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Spokoyno (Київ)
21.05.2022 в 17:37
З одного боку француз бажано, щоб грав та прославляв французький клуб Утім з іншого чи зможе Мбаппе реалізувати себе на всі СТО у Лізі 1... проте фермерів Важкий вибір, завалений баблом
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hrdhrd (Украина)
21.05.2022 в 18:12
Вот бы Шевченко прославлял родное Динамо, а не ездил в Милан играть, вот это был бы настоящий украинец, а так тьху, кто он после этого
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