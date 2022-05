Фабрицио Романо: Мбаппе остается в ПСЖ

Инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе останется в клубе и не перейдет в "Реал". Об этом уже сообщили президенту "Мадрида" Пересу:

"Килиан Мбаппе ОСТАЕТСЯ в "Пари Сен-Жермен". Он точно не присоединится к "Реалу Мадрид" этим летом, финальной решение было принято и передано Флорентино Пересу".

???? Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. ???? #Mbappé



