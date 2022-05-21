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Фабрицио Романо: Мбаппе остается в ПСЖ
Килиан точно не перейдет в Реал Мадрид
Фото: PSG Talk
Инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе останется в клубе и не перейдет в "Реал". Об этом уже сообщили президенту "Мадрида" Пересу:
"Килиан Мбаппе ОСТАЕТСЯ в "Пари Сен-Жермен". Он точно не присоединится к "Реалу Мадрид" этим летом, финальной решение было принято и передано Флорентино Пересу".
???? Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. ???? #Mbappé— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022
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More to follow - Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao
Ранее сообщалось, что
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