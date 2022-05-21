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ПСЖ - Метц: смотреть онлайн бесплатно матч Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Станет ли этот матч последним для кого-то из звёзд парижан?

ПСЖ - Метц: смотреть онлайн бесплатно матч Лиги 1

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Парижский гранд по привычке досрочно выиграл национальный чемпионат. Однако об успешности сезона для клуба Месси, Неймара и Мбаппе принято судить по еврокубкам, а там до поздних стадий добраться не удалось. А в последнее время ПСЖ потерял интерес и к чемпионату, одержав победу лишь в одной встрече из четырёх крайних. Много говорят о возможной отставке Маурисио Почеттино, многое говорят о возможном уходе (или не уходе) Килиана Мбаппе. В общем, для кого-то матч сегодня может стать последним в составе Парижа. Что касается гостей, то они продолжают борьбу за выживание: сегодня "Метцу" нужно сыграть лучше "Сент-Этьена", преимущество над которым лишь в разнице мячей.

Чемпионат Франции. 38-й тур
ПСЖ 22:00 "Метц"
Трансляция - MEGOGO

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В статье: "Метц" Пари Сен-Жермен (Париж)
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