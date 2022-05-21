Ланс - Монако: смотреть онлайн бесплатно бодрую зарубу за еврокубки в последнем туре Лиги 1

"Монако" сейчас на второй строчке, но пока даже не обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Чтобы это произошло, необходимо как минимум не проиграть сегодня, а желательно выиграть, дабы избавиться от квалификации ЛЧ. "Ланс" вообще вне зоны международных турниров, но при удачном стечении обстоятельств способен завоевать путёвку в Лигу конференций: для этого необходима собственная победа, а также поражения "Страсбура" и "Ниццы". У обеих команд есть мотивация бежать в атаку, поэтому нас может ожидать яркий атакующий футбол .

Чемпионат Франции. 38-й тур

"Ланс" 22:00 "Монако"

Трансляция - MEGOGO