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Ланс - Монако: смотреть онлайн бесплатно бодрую зарубу за еврокубки в последнем туре Лиги 1

Франция
(1 голосов)

"Лансу" нужна ЛК, "Монако" - ЛЧ

Ланс - Монако: смотреть онлайн бесплатно бодрую зарубу за еврокубки в последнем туре Лиги 1

Фото: Faisal HQ

UA-Футбол
Новина українською

"Монако" сейчас на второй строчке, но пока даже не обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Чтобы это произошло, необходимо как минимум не проиграть сегодня, а желательно выиграть, дабы избавиться от квалификации ЛЧ. "Ланс" вообще вне зоны международных турниров, но при удачном стечении обстоятельств способен завоевать путёвку в Лигу конференций: для этого необходима собственная победа, а также поражения "Страсбура" и "Ниццы". У обеих команд есть мотивация бежать в атаку, поэтому нас может ожидать яркий атакующий футбол.

Чемпионат Франции. 38-й тур
"Ланс" 22:00 "Монако"
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Монако Ланс
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