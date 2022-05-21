Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ланс - Монако: смотреть онлайн бесплатно бодрую зарубу за еврокубки в последнем туре Лиги 1
"Лансу" нужна ЛК, "Монако" - ЛЧ
Фото: Faisal HQ
"Монако" сейчас на второй строчке, но пока даже не обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Чтобы это произошло, необходимо как минимум не проиграть сегодня, а желательно выиграть, дабы избавиться от квалификации ЛЧ. "Ланс" вообще вне зоны международных турниров, но при удачном стечении обстоятельств способен завоевать путёвку в Лигу конференций: для этого необходима собственная победа, а также поражения "Страсбура" и "Ниццы". У обеих команд есть мотивация бежать в атаку, поэтому нас может ожидать
Чемпионат Франции. 38-й тур
"Ланс" 22:00 "Монако"
Трансляция - MEGOGO
Популярное сейчас
- На россии рассмотрят возможность обмена Медведчука на защитников Азов
- Генштаб: На Слобожанском направлении противник не допускает выход ВСУ на границу
- Зеленский заявил, что украинские военные из Азовстали будут ожидать обмена
- Эпичный плей-офф Лиги 1. Париж дважды промазал по воротам с пенальти, а решающий гол забил экс-форвард из УПЛ
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Новости по теме
- 20:06 Зарубежные Франция опубликовала состав на матчи Лиги наций: Бензема, Мбаппе, Нкунку – все на месте
- 12:05 Зарубежные Результат финала ЛЕ может привести к изменениям в квалификации ЛЧ. Это затрагивает интересы Динамо
- 01:46 Зарубежные Мбаппе - лучший игрок, символическая сборная без Месси: во Франции определили героев сезона