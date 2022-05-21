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Официально: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Соглашение до 2025 года
скриншот youtube
"Пари Сен-Жермен" продлил контракт с форвардом Килианом Мбаппе. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2024/25.
Nuestra historia se escribe aquí— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 21, 2022
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Как сообщалось ранее,
Также мать Килиана, Файза Ламари, сообщала о том, что
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