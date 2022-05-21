Официально: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

Он еще успеет поиграть в другом клубе, ему только 23 года, минус ПСЖ в том что чемпионат Франции сильно уступает другим чемпионатам и у них нет конкуренции. Перейди он в АПЛ или Ла лигу, там каждый матч был бы интересным.