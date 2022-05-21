  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Соглашение до 2025 года

Официально: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

скриншот youtube

UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" продлил контракт с форвардом Килианом Мбаппе. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2024/25.

Как сообщалось ранее, "ПСЖ" предложил игроку контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год и подписным бонусом в 300 миллионов евро. Также стало известно, что Мбаппе лично сообщил президенту мадридского "Реала", главного претендента на игрока, о том, что он останется в Париже.

Также мать Килиана, Файза Ламари, сообщала о том, что предложения "Мадрида" и "ПСЖ" "равны, между ними нету большой разницы", и что Мбаппе выбирает тот клуб, который сам хочет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
21.05.2022 в 22:55
Он еще успеет поиграть в другом клубе, ему только 23 года, минус ПСЖ в том что чемпионат Франции сильно уступает другим чемпионатам и у них нет конкуренции. Перейди он в АПЛ или Ла лигу, там каждый матч был бы интересным.
Ответить
0
0
litbessv
21.05.2022 в 22:54
"ой дурак" (с)
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
21.05.2022 в 22:45
Неймар номер два . Были амбиции , а выиграли бабки . Вот Холанд. молодец , перешёл в более сильный чемпионат и будет прогрессировать а мбапе деградирует за пару сезонов .
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
21.05.2022 в 22:41
Нарешті закінчилася мильна опера.
Ответить
0
-1
DesnaUA (Чернигов)
21.05.2022 в 22:14
Бабло перемагає над амбіціями.... Через рік,два він перетвориться у середньостатистичного футболіста в ПСЖ,якщо не раніше...А Реал виграє лч на днях...
Ответить
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
21.05.2022 в 22:40
Тут діло не в баблі. Пропозиції були приблизно одинакові. Тут або діло в комфорті проживання, або я хз.
Ответить
+1
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
21.05.2022 в 22:42
Діло в патріотизмі,вірність своїй країні і клубу.
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
21.05.2022 в 22:52
Еще один патриот блин, тебе тоже пример с Шевой привести? Чего ваша аргентинская экс-звезда у себя на родине не играл всю карьеру?
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде