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Даниил Игнатенко отдал третий ассист за Бордо
Клуб украинца борется за выживание в Лиге 1
Фото: Getty Images
Украинский опорник "Бордо" Даниил Игнатенко отдал третий ассист за полгода игры за клуб в матче против "Бреста". Ранее полузащитник делал результативные действия в играх против "Нанта" и "Сент-Этьена".
Ricardo Mangas ????pic.twitter.com/BRFdTxYvy0— GoncaloDias17 ???????? (@goncalo_diass17) May 21, 2022
"Бордо" в матче с "Брестом" борется за шанс остаться в Лиге 1 с тем же "Сент-Этьеном" и "Метцем". Спасительным станет 18 место, ведь команда, занявшая его, не вылетит напрямую, а сыграет в стыковых матчах.
В первой половине сезона Игнатенко, тогда арендованный у "Шахтера" "Днепром-1", забил 3 гола в 14 матчах сезона УПЛ.
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