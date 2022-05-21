Даниил Игнатенко отдал третий ассист за Бордо

Украинский опорник "Бордо" Даниил Игнатенко отдал третий ассист за полгода игры за клуб в матче против "Бреста". Ранее полузащитник делал результативные действия в играх против "Нанта" и "Сент-Этьена".

"Бордо" в матче с "Брестом" борется за шанс остаться в Лиге 1 с тем же "Сент-Этьеном" и "Метцем". Спасительным станет 18 место, ведь команда, занявшая его, не вылетит напрямую, а сыграет в стыковых матчах.

В первой половине сезона Игнатенко, тогда арендованный у "Шахтера" "Днепром-1", забил 3 гола в 14 матчах сезона УПЛ.