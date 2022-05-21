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Спортдир ПСЖ Леонардо может покинуть клуб из-за конфликта с Мбаппе

Франция
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Килиану нравится Кампуш из Лилля в качестве замены

Спортдир ПСЖ Леонардо может покинуть клуб из-за конфликта с Мбаппе

Фото: twitter Madrid Zone

UA-Футбол
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо может уйти из-за конфликта с лидером клуба Килианом Мбаппе, как сообщает ESPN. Это произойдет в следствие недавнего продления форвардом контракта с "Парижем".

По информации издания, персона Леонардо была одним из главных пунктов в контрактных переговорах игрока с клубом. Мбаппе невысокого мнения о спортивном директоре, и предложил в качестве замены коллегу Леонардо из "Лилля" – Луиша Кампуша.

Кампуш покидает "догов", и Мбаппе верит, что тот поможет клубу в развитии. Луиш известен тем, что собрал составы "Монако" и "Лилля", которые побеждали в Лиге 1 не смотря на доминирование "ПСЖ". Монегаски при нем также вышли в полуфинал Лиги Чемпионов.

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В статье: Леонардо Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Луиш Кампуш ПСЖ
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