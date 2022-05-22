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Почеттино и спортдир Леонардо будут уволены из ПСЖ в ближайшие часы
Не смотря на победу клуба в Лиге 1
Фото: Football ML
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино и спортивный директор клуба Леонардо будут уволены в ближайшие часы, как сообщает инсайдер Никого Скира. Клуб объявил о продлении контракта с лидером Килианом Мбаппе лишь несколько часов назад.
❌ Coach Mauricio #Pochettino and sports director #Leonardo will be sacked by #PSG in the next hours. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2022
Ранее сообщалось, что у
Среди
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