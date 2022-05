Почеттино и спортдир Леонардо будут уволены из ПСЖ в ближайшие часы

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино и спортивный директор клуба Леонардо будут уволены в ближайшие часы, как сообщает инсайдер Никого Скира. Клуб объявил о продлении контракта с лидером Килианом Мбаппе лишь несколько часов назад.

❌ Coach Mauricio #Pochettino and sports director #Leonardo will be sacked by #PSG in the next hours. #transfers