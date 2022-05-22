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Почеттино и спортдир Леонардо будут уволены из ПСЖ в ближайшие часы

Франция
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Не смотря на победу клуба в Лиге 1

Почеттино и спортдир Леонардо будут уволены из ПСЖ в ближайшие часы

Фото: Football ML

UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино и спортивный директор клуба Леонардо будут уволены в ближайшие часы, как сообщает инсайдер Никого Скира. Клуб объявил о продлении контракта с лидером Килианом Мбаппе лишь несколько часов назад.

Ранее сообщалось, что у спортивного директора "Парижа" Леонардо есть конфликт с Мбаппе, и одним из условий продления контракта было расставание с функционером. В качестве замены Килиан предложил знакомого ему по "Монако" Луиша Кампуша.

Среди кандидатов на должность главного тренера "ПСЖ", который заменит Маурисио Почеттино, называются коуч "Тоттенхэма" Антонио Конте, коуч "Специи" Тиагу Мотта и экс-коуч сборной Германии Йоахим Лёв.

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В статье: Леонардо Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе ПСЖ
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