Почеттино и спортдир Леонардо будут уволены из ПСЖ в ближайшие часы

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино и спортивный директор клуба Леонардо будут уволены в ближайшие часы, как сообщает инсайдер Никого Скира. Клуб объявил о продлении контракта с лидером Килианом Мбаппе лишь несколько часов назад.

❌ Coach Mauricio #Pochettino and sports director #Leonardo will be sacked by #PSG in the next hours. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2022

Ранее сообщалось, что у спортивного директора "Парижа" Леонардо есть конфликт с Мбаппе , и одним из условий продления контракта было расставание с функционером. В качестве замены Килиан предложил знакомого ему по "Монако" Луиша Кампуша.