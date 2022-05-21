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Лига 1. Возвращение Марселя в ЛЧ, хет-трик Делора вывел Ниццу в Европу, спасение Сент-Этьена
А также вылет "Бордо" Игнатенко
Фото: OGC Nice
Лига 1, 38-й тур
Ланс – Монако 2:2
Голы: Франковски 30, Дансо 90+6 – Бадиашиле 34, Бен Йеддер 62
Марсель – Страсбур 4:0
Голы: Жерсон 32, 89, Ундер 73, Бакамбу 90+3
Лилль – Ренн 2:2
Голы: Веа 11, 88 – Бурижо 41, Гирасси 90+3
Реймс – Ницца 2:3
Голы: Экитике 9, Думбия 17 – Делор 75 (пен), 77, 82
ПСЖ – Мец 5:0
Голы: Мбаппе 24, 28, 50, Неймар 31, Ди Мария 67
Удаление: Траоре 58
Нант – Сент-Этьен 1:1
Голы: Блас 23 (пен) – Амума 79
Брест – Бордо 2:4
Голы: Мунье 16, Белаили 34 – Мангас 14, Мара 32, 73, Дилросун 75
Клермон – Лион 1:2
Голы: Байо 59 – Дембеле 26, Ауар 49
Анже – Монпелье 2:0
Голы: Мангани 45 (пен), Лаге 67
Лорьян – Труа 1:1
Голы: Лорьянте 74 – Тузгар 22
Удаление: Каборе 86
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