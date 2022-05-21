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Лига 1. Возвращение Марселя в ЛЧ, хет-трик Делора вывел Ниццу в Европу, спасение Сент-Этьена

Франция
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А также вылет "Бордо" Игнатенко

Лига 1. Возвращение Марселя в ЛЧ, хет-трик Делора вывел Ниццу в Европу, спасение Сент-Этьена

Фото: OGC Nice

Новина українською

Лига 1, 38-й тур

Ланс – Монако 2:2

Голы: Франковски 30, Дансо 90+6 – Бадиашиле 34, Бен Йеддер 62

Марсель – Страсбур 4:0

Голы: Жерсон 32, 89, Ундер 73, Бакамбу 90+3

Лилль – Ренн 2:2

Голы: Веа 11, 88 – Бурижо 41, Гирасси 90+3

Реймс – Ницца 2:3

Голы: Экитике 9, Думбия 17 – Делор 75 (пен), 77, 82

ПСЖ – Мец 5:0

Голы: Мбаппе 24, 28, 50, Неймар 31, Ди Мария 67

Удаление: Траоре 58

Нант – Сент-Этьен 1:1

Голы: Блас 23 (пен) – Амума 79

Брест – Бордо 2:4

Голы: Мунье 16, Белаили 34 – Мангас 14, Мара 32, 73, Дилросун 75

Клермон – Лион 1:2

Голы: Байо 59 – Дембеле 26, Ауар 49

Анже – Монпелье 2:0

Голы: Мангани 45 (пен), Лаге 67

Лорьян – Труа 1:1

Голы: Лорьянте 74 – Тузгар 22

Удаление: Каборе 86

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